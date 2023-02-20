В бомбоубежище Запорожской АЭС разместили более 600 мобилизованных россиян

На территорию Запорожской АЭС прибыли более 600 российских мобилизованных и курсантов, размещенных в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию (НСО). Они ждут переброски на донецкий участок фронта.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Оккупанты вместе с Росатомом продолжают превращать ЗАЭС в военную базу. На кровле пятого энергоблока они обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у всех входов на чистые эстакады, через которые персонал попадает непосредственно в энергоблоки", - говорится в сообщении.

Также на Запорожскую АЭС прибыла новая партия военных – более 600 мобилизованных и курсантов из РФ. Их разместили в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию (НСО), где они ожидают переброски на донецкий участок фронта.

"Кроме того, рашисты продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков станции и ее сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Такие действия россиян категорически недопустимы и нарушают все имеющиеся нормы ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Там напомнили, что оккупанты отказали в доступе к хранилищу и украинскому персоналу, и присутствующим на площадке ЗАЭС представителям МАГАТЭ.

В "Энергоатоме" в очередной раз призвали мировое сообщество как можно быстрее способствовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризации станции и возвращению ее под полный контроль Украины.

"Это спасет мир не только от ядерной, но и от масштабной экологической катастрофы!", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Как раньше сообщали в НАЭК "Энергоатом", Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.

Напомним, что ЗАЭС российские войска были захвачены в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.