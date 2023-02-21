В РФ готовят информационную почву для атак на электрическую инфраструктуру, связанную с АЭС, – ISW

Минобороны России, вероятно, ответило на призыв к российским военным систематически атаковать электрическую инфраструктуру, поддерживающую украинские атомные электростанции (АЭС), установив возможные информационные условия для ударов, направленных на аварийную остановку этих атомных электростанций.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что 19 февраля Министерство обороны России еще раз выдало очередную порцию фейков и заявило, что якобы украинские чиновники планируют атаки под чужим флагом на радиационно опасные объекты в Украине, чтобы обвинить российские войска в нанесении неизбирательных ударов по этим объектам в нарушение Конвенции по ядерной безопасности перед 11 чрезвычайной специальной сессией Генеральная Ассамблея ООН 22 февраля.

Кроме того, известный российский пропагандист недавно призвал российских военных систематически атаковать электрические подстанции вне украинских АЭС, чтобы заставить украинских чиновников провести аварийное отключение станций.

"Минобороны России может приступить к информационной операции, направленной на создание информационных условий для проведения таких ударов и возможных радиологических инцидентов, которые могут возникнуть в результате систематического обесточивания объектов", - отмечают аналитики ISW.

Они подчеркивают, что атаки, предлагаемые российскими пропагандистами, вряд ли приведут к радиологическим инцидентам, но атака вблизи атомных электростанций всегда несет определенный риск таких инцидентов.

"Однако предварительные российские удары по объектам критической инфраструктуры в Украине не свидетельствуют о том, что российские силы систематически атакуют электрическую инфраструктуру, связанную именно с АЭС", – подчеркивают в ISW.

Напомним, недавно РФ совершила очередной акт ядерного терроризма. Две вражеских крылатых ракет пролетели над Южноукраинской АЭС 18 февраля во время утренней ракетной атаки РФ. Они двигались на опасно близком расстоянии к ядерному объекту.

Кроме того, оккупанты вместе с "Росатомом" продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу. На крыше пятого энергоблока они обустроили пулеметную позицию.