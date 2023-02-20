В ISW объяснили, почему наступление армии РФ в Луганской области не будет успешным

Основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается, и Россия, вероятно, не имеет достаточных незадействованных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимой.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские сухопутные войска действуют в пределах обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальонно-тактических групп или других временных структур.

Кроме того, российские военные продолжают сталкиваться с проблемами в восстановлении боевых частей, в том числе танковых частей.

"Отсутствие нескольких критически важных танковых единиц говорит о том, что российские военные продолжают бороться за замену техники, особенно танков, утраченной во время предыдущих неудачных наступательных операций. Почти наверняка российские силы все еще имеют в резерве некоторые восстановленные механизированные подразделения, но направление этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход текущего наступления", – подчеркнули аналитики.

Они добавляют, что потери русских танков в этой войне были огромными, эквивалентными примерно 16 танковым полкам, что, вероятно, мешает армии РФ быстро восстановить свои танковые подразделения.

Последние оценки разведки, предоставленные голландской исследовательской организацией Oryx с открытым кодом и британским исследовательским институтом Международного института стратегических исследований (IISS), четко описывают эти потери.

Oryx подтвердил потерю более тысячи российских танков, а около 500 были захвачены, что, вероятно, означает, что Россия потеряла половину своего довоенного танкового парка в первый год войны.

15 февраля Институт стратегических исследований также отметил, что Россия потеряла около половины своего довоенного количества основных боевых танков Т-72Б и Т-72Б3М.

По данным ISW, российское наступление, скорее всего, продлится еще некоторое время и может временно набрать обороты после того, как будут введены последние резервы (если таковые будут введены).

"Схема развертывания российских войск по другим направлениям убедительно свидетельствует о том, что большинство имеющихся маневровых элементов других военных округов и ВДВ уже задействованы и, следовательно, не составляют большого резерва, который Москва могла бы внезапно бросить в бой в Луганскую область или где-либо", – подчеркнули аналитики ISW.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что использование российскими войсками мобилизованных вряд ли создаст достаточный наступательный потенциал для широкомасштабного или быстрого механизированного наступления.