В ISW пояснили, чому наступ армії РФ на Луганщині не буде успішним

Основна фаза російських наступальних операцій в Луганській області триває, і Росія, ймовірно не має достатніх незадіяних резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу цієї зими.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські сухопутні війська діють в межах звичайних доктринальних формацій та підрозділів, а не у складі батальйонно-тактичних груп або інших тимчасових структур.

Крім того, російські військові продовжують стикатися з проблемами у відновленні бойових частин, зокрема танкових частин.

"Відсутність кількох критично важливих танкових одиниць говорить про те, що російські військові продовжують боротися за заміну техніки, особливо танків, втраченої під час попередніх невдалих наступальних операцій. Майже напевно російські сили все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але направлення цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід поточного наступу", – підкреслили аналітики.

Вони додають, що втрати російських танків у цій війні були величезними, еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає армії РФ швидко відновити свої танкові підрозділи.

Останні оцінки розвідки, надані голландською дослідницькою організацією Oryx із відкритим кодом і британським дослідницьким інститутом Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), чітко описують ці втрати.

Oryx підтвердив втрату понад тисячі російських танків , а близько 500 були захоплені, що, ймовірно, означає, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни.

15 лютого Інститут стратегічних досліджень також зазначив, що Росія втратила близько половини своєї довоєнної кількості основних бойових танків Т-72Б і Т-72Б3М.

За даними ISW, російський наступ, найімовірніше, триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів після того, як будуть введені останні резерви (якщо такі будуть введені).

"Схема розгортання російських військ на інших напрямках переконливо свідчить про те, що більшість наявних маневрових елементів інших військових округів і ВДВ уже задіяні і, отже, не становлять великого резерву, який Москва могла б раптово кинути в бій у Луганську область чи деінде", – наголосили аналітики ISW.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що використання російськими військами мобілізованих навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного чи швидкого механізованого наступу.