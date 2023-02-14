Мобілізовані росіяни навряд чи допоможуть РФ зі швидким наступом - ISW

Використання російськими військами мобілізованих навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного чи швидкого механізованого наступу.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бригада, яка брала участь у штурмі Вугледара, на 80-90% укомплектована мобілізованими, оскільки окупанти мають великі втрати.

"Те, що Росія продовжує покладатися на мобілізованих людей, які не могли виконувати бойові завдання, такі як ідентифікація та виявлення мінних полів або не знали, що робити, натрапивши на них під час штурму, вказує на те, що ці мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, необхідного для ведення успішного механізованого наступу. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, їм бракує згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що Росія може перекинути на Вугледарський фронт додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійну оборону або наступальні операції на виснаження, але вони навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними провести успішні наступальні операції за короткий період часу.

Нагадаємо, в ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.