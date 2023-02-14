Мобилизованные россияне вряд ли помогут РФ с быстрым наступлением - ISW

Использование российскими войсками мобилизованных вряд ли создаст достаточный наступательный потенциал для широкомасштабного или быстрого механизированного наступления.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что участвовавшая в штурме Угледара бригада на 80-90% укомплектована мобилизованными, поскольку оккупанты имеют большие потери.

"То, что Россия продолжает полагаться на мобилизованных людей, которые не могли выполнять боевые задачи, такие как идентификация и обнаружение минных полей или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает на то, что эти мобилизованные элементы не имеют необходимого боевого опыта, необходимого для ведения успешного механизированного наступления. Эти мобилизованные, вероятно, прошли ограниченную индивидуальную подготовку, им не хватает сплоченности, профессиональной подготовки и опыта, необходимых для проведения широкомасштабных наступательных операций", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что Россия может перебросить на Угледарский фронт дополнительные мобилизованные подразделения, способные вести надежную оборону или наступательные операции на истощение, но они вряд ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными провести успешные наступательные операции за короткий период времени.

Напомним, в ISW считают, что большое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.