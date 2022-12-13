Помощь от людей к людям: какие вызовы стоят перед волонтерами и что должно сделать государство, чтобы защитить тех, кто помогает защищать Украину

Волонтерское движение в Украине начало зарождаться с начала Майдана и войны в Украине в 2014 году. Волонтерское движение стало еще более мощным в 2022 году с начала полномасштабной войны, когда российские заграбники начали бомбить и захватывать украинские города. Миллионы людей из разных стран проделывают невероятную работу и рискуют жизнью, чтобы приблизить победу Украины и помочь пострадавшему от войны обществу. Вклад таких людей нельзя недооценивать, однако на государственном уровне волонтеры не защищены. Какие вызовы стоят перед волонтерами и что нужно сделать государству для защиты их.

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24 февраля, в первый день полномасштабной войны, Екатерина Спорыш эвакуировалась на запад страны. К тому времени ее мама осталась в Киеве, а через три дня решила тоже уехать из столицы к дочери.

"Когда мама решила уехать, первое о чем я подумала это лекарство, которое ей нужно принимать системно. У нее гипертония, поэтому ей постоянно нужно принимать лекарство, но я не знала взяла ли она все необходимые медикаменты с собой. Мама была расстроена и несколько дней пряталась от обстрелов в подвале, поэтому из-за такого состояния она могла забыть свое лекарство", - говорит Екатерина.

Когда мама сообщила дочери, что будет эвакуироваться, Екатерина пошла в аптеки в поисках необходимых лекарств. Затем девушка подумала, что многие люди во время эвакуации из городов могли также забыть свое лекарство или совсем не могут их купить. Тогда она решила с подругой копить деньги и покупать людям медикаменты. Так началась ее активная волонтерская деятельность.

Лекарство нуждающимся украинцам. Фото: Екатерина Спорыш

Волонтером она была еще до войны, когда занималась проектом для объединения девушек, желающих стать программистами. Она была руководителем и администратором этого проекта, частично прекратившим работу через COVID-19, а с началом полномасштабной войны Екатерина была вынуждена поставить его "на паузу". Уже во время полномасштабной войны ее волонтерские навыки пригодились, чтобы помогать людям, пострадавшим от военной российской агрессии.

Екатерина рассказала, что сначала было важно понять, какие лекарства и кому отправлять. Она связывалась с другими волонтерами, которые ехали в Харьков, Киев и другие города, чтобы передать медикаменты больницам и нуждающимся.

"Я находила волонтеров, которые завозили медикаменты в больницы Бучи и Ирпеню. Мы спрашивали, что именно им нужно, покупали их и отправляли большие коробки", - вспоминает Екатерина.

Позже Екатерина изменила свой подход и начала делать адресную доставку лекарства в Харьков, Киев, Николаевскую и Донецкую области. Волонтеры, с которыми сотрудничает Екатерина, даже производили тайную адресную доставку лекарств в тот момент оккупированный Херсон и область.

Сейчас Екатерина с другими волонтерами оказывает помощь скучающим ВПЛ, адресную помощь людям на территориях, которые были под постоянными обстрелами и украинцам на оккупированных территориях, а затем еще добавились деоккупированные города.

Приобретено лекарство для адресной помощи купянчанам. Фото: Екатерина Спорыш

Екатерина за более 9 месяцев совершила более 100 отправок лекарств. Как и большинство волонтеров доната, она собирает через социальные сети, родственников и знакомых. Также большую финансовую помощь удалось привлечь из-за границы. Ведь многие неравнодушные люди из разных стран помогают украинцам по сей день. За это время удалось собрать денег в эквиваленте более $15 000. Более половины донатов поступали из-за границы.

Екатерина занимается поиском денег, аналогов лекарств, которые можно приобрести дешевле и тем самым купить большее количество, обработкой запросов и проверкой просящих помощь людей. Также она делает отчеты и отправляет посылки с лекарствами волонтерам, которые производят адресную доставку в городах. По ее словам, иногда нужно потратить несколько часов и даже дней только на поиск аналогов лекарства, чтобы каждую гривну использовать эффективно и помочь большему количеству людей. Также она взяла в работу проект "Чистая вода" организации forPeace, чтобы обеспечить людей на Востоке и Юге, не имеющих водоснабжения, чистой питьевой водой.

Екатерина отметила, чтобы полноценно заниматься волонтерской деятельностью нужно иметь много времени и сочетать ее с основной работой практически невозможно. Поэтому те волонтеры, которые не берут процент из донаев за административную работу, со временем просто не имеют денег для своих минимальных нужд.

"Чтобы волонтеры были более эффективными, мне кажется, что государство могло бы выплачивать минимальную зарплату. Например, даже 2 тыс. гривен, как выплачивают ВПЛ, очень бы помогли. Также хотелось бы иметь поддержку нашей значимости и иметь образовательную коммуникацию, которая поможет волонтерам в работе ", – добавила она.

Украинские волонтеры не защищены финансово и социально

Каждый день многие волонтеры рискуют своей жизнью. Неоднократно были случаи, когда волонтеры попадали под обстрелы при раздаче продуктовых наборов и другой помощи в серой зоне или близко к линии фронта. Многие смелые волонтеры помогали в оккупированных городах и некоторые из них подверглись пыткам оккупантов, попадали в плен, были убиты или без вести пропали.

За девять месяцев полномасштабной войны сообщалось об убийствах оккупантами волонтеров в Киевской и Запорожской областях, в Луганской, Херсонской, Харьковской и других городах.

В ходе Humanitarian & Innovation Forum, который проводился в Киеве 10 ноября, гуманитарные фонды, организации и доноры, представители правительственных организаций и бизнесов обсуждали вопросы работы волонтеров во время войны.

Спикер форума, соучредительница и посол гуманитарного штаба БФ "Светлые дела" Анна Замазеева подчеркнула, что некоторые волонтеры организации пропали без вести, когда делали доставки гуманитарной помощи.

“Некоторые наши и не только волонтеры числятся пропавшими без вести. Мы знаем, что несколько наших волонтеров были расстреляны именно в Херсоне. И нам не разрешили унести тела. Беда в том, что волонтеры не защищены, и их никто не регистрирует, но это нужно делать. Есть платформа, где нужно регистрироваться, но об этом немногие знают”, - говорит соучредитель и посол гуманитарного штаба БФ “Светлые дела” Анна Замазеева.

Доставка питьевой воды в Николаев. Фото: БФ "Светлые дела"

Основательница ОО "Обыкновенные люди" из города Харьков Анна Вовк отметила, что украинские воины быстро увольняли Харьковщину. Появилось все больше деоккупированных территорий, поэтому множество людей возвращаются в родной город. Еженедельно в ОО регистрируется 7-8 тысяч человек, нуждающихся в помощи.

"Люди возвращаются в разрушенные дома и разрушенное жилье. Но мы ограничены доставкой помощи потому, что наши доноры и партнеры настроены покрыть именно деоккупированные территории, но забывают о том, что многие находятся в других районах. Мы столкнулись с проблемой, когда наши доноры дают распределяют помощь только для деоккупированных территорий", - говорит Анна.

Доставка питьевой воды для жителей деоккупированной Балаклеи. Фото: ОО "Обычные люди"

Она добавила, что в Харькове разбито много инфраструктуры, не работает около 70% предприятий, где люди могли бы работать, в том числе волонтеры, все это время не имеющие заработка.

Поэтому в ОО сейчас будут запускать программу для помощи волонтерам, не имеющим заработка. Анна подчеркнула, что большая проблема в том, что волонтеры никак не защищены финансово и юридически.

Что делает государство

Народные депутаты Украины во втором чтении приняли изменения в закон № 8076 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", упрощающий регистрацию волонтеров. Так, теперь лица, занимающиеся благотворительной деятельностью, могут подавать заявление о включении в реестр в электронной форме через приложение "Действие" и отменить требования о предоставлении справки из банка по счетам, открытым для благотворительности.

Для включения в Реестр волонтеров благотворитель – то есть физическое лицо подает в бумажной или электронной форме заявление с указанием реквизитов счетов, открытых на имя такого волонтера, предназначенных для осуществления благотворительной деятельности и копию документа о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), или серию и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера).

Включение благотворителей в Реестр будет осуществляться по заявительному принципу в течение одного рабочего дня. Также заявление можно будет подать через приложение "Действие".

"Необходимость предоставлять справку из банка о наличии волонтерских счетов существенно усложняла подачу документов. Поэтому большое количество волонтеров просто этого не делает и работает вне Реестра. Хотя, казалось бы, зачем справка о счетах, если в заявлении о включении в Реестр уже содержатся реквизиты этих счетов ?Поэтому закон "О благотворительной деятельности нужно было совершенствовать, чтобы он отвечал запросам общества и требованиям времени, - отмечает директор БФ "Каритас-Киев" Роман Сиротич.

Еще в 2014-м в Украине был создан Реестр волонтеров. В это время возникло мощное движение рядовых граждан, которые переводили средства на помощь нашим защитникам. А человек, помогающий армии, чаще всего собирает деньги на собственную банковскую карту. Все поступления, с точки зрения законодательства, являются прибылью – то есть гражданин обязан уплатить с них 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. Чтобы решить эту проблему, появился Реестр, который ведет Государственная налоговая служба. Она же включает в реестр новых волонтеров.

Согласно законодательству, банк, выпустивший карточку, обязан производить проверку, если совокупные поступления на нее превысят 400 000 грн. Банк может запросить информацию об источниках происхождения средств, передать данные налоговой, а еще на время проверки – приостановить финансовые операции. Но обычно банки лояльно относятся к волонтерам и редко препятствуют работе.

По словам адвоката Максима Тютюникова, законопроект упрощает эту процедуру, поскольку лицу не нужно брать справку из банка с реквизитами банковского счета, вместо этого можно просто указать эти реквизиты такого счета в заявлении.

При этом адвокат Максим Тютюнников добавил, что украинское законодательство не содержит достаточно гарантий для волонтеров. Адвокат считает, что на законодательном уровне следует предусмотреть хотя бы следующие положения:

Предоставление волонтеру отпуска с сохранением заработной платы для занятия волонтерской деятельностью. Зачисление срока волонтерской деятельности полностью или частично в общий страховой стаж, если такое лицо не является официально трудоустроенным. Введение безвозмездного проезда в общественном транспорте.



Другие, не менее важные, гуманитарные вызовы во время войны

Несмотря на то, что была упрощена регистрация волонтеров перед благотворителями стоит низкая вызовов, на которые государство должно обратить внимание и создать достойные условия для их реализации.

Советница президента по безбарьерности Татьяна Ломакина во время Humanitarian & Innovation Forum подчеркнула, что цель власти и общественных организаций в том, чтобы создать надлежащие условия для людей, страдающих от боевых действий в Украине.

Она выделила несколько вызовов:

Обеспечение общин, которые находятся в зоне боевых действий или прифронтовых городах, жильем, продуктами питания, товарами для гигиены, медицинским обслуживанием и лекарствами. Создание условий для вынужденных переселенцев, чтобы они могли жить в общине, а не за городом, где нет работы, школ и детсадов. Вынужденным переселенцам нужно предоставлять жилье с доступом к работе и другим учреждениям, чтобы они могли обустроиться и иметь возможность строить жизнь. Людям, которым нужна реабилитация, нужно как можно быстрее помочь восстановиться, чтобы человек за короткое время вернулся к полноценной жизни.

"Люди, которые получили травму, хотят вернуться на рынок труда. Мы должны подумать, как создать дополнительные условия для того, чтобы они могли работать", - говорит Ломакина.

Семья Степаненко, пострадавшая во время обстрела вокзала в Краматорске

Речь идет о людях, ставших инвалидами или имеющих другие нарушения функционирования. Таким людям тоже нужна работа, поэтому нужно работать над изменениями в законе о трудоустройстве, чтобы создать для таких людей дополнительные условия.

Сегодня Украина имеет 100% квоту, когда каждое предприятие должно пригласить до 4% лиц с инвалидностью. Но мы должны подумать над дополнительными возможностями для людей и обустройством удобного пространства и над тем, как создать дополнительные условия, чтобы люди имели доступ к работе и чувствовать себя достойно”, - отмечает Татьяна Ломакина.

Основатель организации Город силы Евгений Жилин в городе Херсон рассказал, что его организация была основана еще до полномасштабной войны. Команда "Город силы" занималась реализацией проектов по развитию молодежи. Однако после вторжения РФ на территорию Украины, организация трансформировалась в волонтерский штаб для обеспечения потребностей населения, эвакуировали людей и противодействовали российской информационной пропаганде. На сегодняшний день организация насчитывает пять штабов в разных городах Украины, помогающих людям в деоккупированных городах.

Помощь украинцам от ОО "Город силы". Фото: ОО "Город силы"

По словам Евгения людей с деоккупированных территорий постоянно нужно снабжать продуктовыми наборами, водой, лекарствами и средствами гигиены. Но это не все вызовы, стоящие сейчас перед волонтерами. Он выделил, что еще нужно делать на деоккупированных территориях, а именно:

1. Восстановление связи с легитимными украинскими властями потому, что многие граждане на деоккупированных территориях отчаялись в поддержке государства.

2. Восстановление доступа к информации и связи тому, что по этой тропе украинцы возвращаются в украинское цивилизованное общество.

“По нашему опыту у общества и общества будут серьезный гуманитарный вызов. Поэтому с деокупацией общин появляется огромная рана, которую нужно спасать не только продовольствием, но и лечить сознание людей”, - говорит Евгений.

О коррупции на украинской границе рассказала украинка Елена. Она уже много лет живет в Италии, но не могла отвлечься от украинцев, когда началась полномасштабная война.

Свою волонтерскую деятельность она начала в 2020 году. Елена помогала украинским детям с аутизмом. Позже она начала сотрудничество с "Врачами без границ" и мечтала создать медицинский центр для детей с таким диагнозом. Но из-за пандемии ее планы не удалось реализовать.

24 февраля, когда она узнала, что Россия напала на Украину, некоторое время не могла понять, как помочь своим оставшимся в Украине родным и другим украинцам, нуждающимся в помощи. Да, Елена открыла свою Ассоциацию в Италии, чтобы на законодательном уровне заниматься волонтерской деятельностью.

"Первое время мы не знали, что делать и кому писать, чтобы организовать гуманитарную помощь из Италии. Через время удалось организовать сбор лекарств, еды и сделать первую отправку в Украину", - говорит Елена.

Чтобы собрать необходимые товары и лекарства Елена обращается в продуктовые супермаркеты, аптеки и другие Ассоциации, которые могут помочь с медикаментами.

К Елене обращаются ВПЛ и семьи, нуждающиеся в помощи и оставшиеся в Украине. Сейчас она со своим мужем и детьми собирают необходимые товары, медикаменты для более 30 украинских семей.

Она рассказала, что имеет возможность собирать продукты и лекарства и отправлять в Украину, но есть большие проблемы на украинской границе.

"Им (сотрудникам таможни) не важно, что ты везешь гуманитарную помощь. У каждой машины есть сопроводительные документы и письма от имени Ассоциации, но надо "платить" на границе, чтобы грузовик пропустили. То есть нам мешают помогать", - говорит Елена.

Она рассказала, что сотрудники таможни смотрят на количество товаров и говорят, сколько нужно заплатить, чтобы автомобиль пропустили через границу. На таможне даже не взвешивают коробки, а примерно называют вес груза и конечную стоимость, сколько нужно заплатить. По ее словам, в случае отказа сотрудники начинают винтажовать коробки и затягивать с их огладом. Елена надеется, что эта тенденция изменится, поэтому продолжает собирать помощь и отправлять в Украину.

Также Елена поделилась своей мечтой. Она хочет создать реабилитационный центр в Италии для детей, пострадавших от войны. Она работает над вопросом, как на законодательном уровне из Украины вывозить детей, с которыми в Италии будут работать специалисты и ребилитировать их.