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В Германии заявили, что работа над альтернативными маршрутами экспорта зерна из Украины продолжается
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что работа над альтернативными маршрутами вывоза украинского зерна продолжается. Она подвергла резкой критике президента России Владимира Путина за блокирование зернового соглашения и атаки на портовую инфраструктуру в Дунайском регионе.
Об этом пишет германское издание News.de.
"Игра Путина с "зерновым соглашением" цинична. Только из-за Путина грузчики снова не имеют свободного прохода, Россия усиливает глобальный голод", — заявила она.
По ее словам, европейские коридоры солидарности для экспорта зерна по железной дороге, кораблям и дорогам уже являются спасательными кругами для глобальной поставки зерна. Она добавила, что порты на Дунае стали чрезвычайно важными узлами для экспорта миллионов тонн зерна, однако Россия хочет стереть их с земли безпилотниками и бомбами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Бербок также поблагодарила Румынию за желание до конца года удвоить экспортные мощности украинского зерна до четырех миллионов тонн в месяц.
"Россия направляет пушки своих военных кораблей в Черном море на пункты перевалки зерна, транспорта и бомбардировки - иногда так близко к румынской границе, что окна в ваших селах разбиваются", - сказала Бербок.
В то же время, она оценила попытки президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана возобновить соглашение на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи на берегу Черного моря.
Напомним, Украина создала новый "гуманитарный коридор", отметив, что он будет использоваться в первую очередь для эвакуации судов, застрявших в украинских портах.