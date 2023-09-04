У Німеччині заявили, що робота над альтернативними маршрутами експорту зерна з України триває

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що робота над альтернативними маршрутами вивозу українського зерна триває. Вона різко розкритикувала президента Росії Володимира Путіна за блокування зернової угоди та атаки на портову інфраструктуру в Дунайському регіоні.

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Про це пише німецьке видання News.de.

"Гра Путіна із "зерновою угодою" є цинічною. Тільки через Путіна вантажники знову не мають вільного проходу, Росія посилює глобальний голод", — заявила вона.

За її словами, європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, кораблями та дорогами вже є рятівними колами для глобального постачання зерна. Вона додала, що порти на Дунаї стали надзвичайно важливими вузлами для експорту мільйонів тонн зерна, проте Росія хоче стерти їх з лиця землі безпілотниками та бомбами.

Бербок також подякувала Румунії за бажання до кінця року подвоїти експортні потужності українського зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць.

"Росія спрямовує гармати своїх військових кораблів у Чорному морі на пункти перевалки зерна, транспорту та бомбардування — іноді так близько до румунського кордону, що вікна у ваших селах розбиваються", — сказала Бербок.

Водночас вона оцінила спроби президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відновити угоду на нещодавній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі на березі Чорного моря.

Нагадаємо, Україна створила новий "гуманітарний коридор", зазначивши, що він буде використовуватися в першу чергу для евакуації суден, які застрягли в українських портах.