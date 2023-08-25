США нашли "жизнеспособные" пути вывоза зерна из Украины

Соединенные Штаты видят возможные пути экспорта украинского зерна через территориальные воды страны после того, как Россия вышла из зернового соглашения. При этом США стремятся вернуть экспорт украинской агропродукции на довоенный уровень в течение следующих месяцев.

Об этом пишет издание Reuters.

"Я думаю, что мы видим жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сушу Украины, и мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к среднему экспорту из Украины на довоенном уровне", – заявил руководитель Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен.

Украина является ведущим мировым производителем и экспортером зерна и обычно доставляет миллионы тонн продовольствия из черноморских портов Одессы и Николаева, но в последнее время ей пришлось полагаться на дунайские порты.

Издание пишет, что Украина рассматривает возможность использования недавно испытанного черноморского экспортного коридора для транспортировки зерна после того, как 16 августа первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы.

30 июля несмотря на выход РФ из "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

После того, как Россия заблокировала украинские порты и пригрозила рассматривать все суда как потенциальные военные цели, страны Запада обвинили ее в использовании продовольствия в качестве оружия.

Международная морская организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала Россию обеспечить безопасность судоходства в Черном море и воздерживаться от угроз поставке товаров первой необходимости.

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