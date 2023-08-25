США знайшли "життєздатні" шляхи вивезення зерна з України

Сполучені Штати бачать можливі шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни після того, як Росія вийшла із зернової угоди. При цьому США прагнуть повернути експорт української агропродукції на довоєнний рівень протягом наступних місяців.

Про це пише видання Reuters.

"Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води та сушу України, і ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до середнього експорту з України на довоєнному рівні", –заявив керівник Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Брайен.

Україна є провідним світовим виробником і експортером зерна і зазвичай доставляє мільйони тонн продовольства зі своїх чорноморських портів Одеси та Миколаєва, але останнім часом їй довелося покладатися на дунайські порти.

Видання пише, що Україна розглядає можливість використання нещодавно випробуваного чорноморського експортного коридору для транспортування зерна після того, як 16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси.

У неділю, 30 липня, попри вихід РФ із "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Після того, як Росія заблокувала українські порти та погрожувала розглядати всі судна як потенційні військові цілі, країни Заходу звинуватили її у використанні продовольства як зброї.

Міжнародна морська організація, що є спеціалізованою установою ООН, закликала Росію забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі та утримуватися від загроз постачанню товарів першої необхідності.

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