Схема страхования зерновозов в Черном море может заработать уже в сентябре, – Минэкономики

Украина завершает разработку схемы касательно покрытия суден, которые следуют в и из черноморских портов. К этому будут причастны глобальные страховщики, сообщает Financial Times.

По словам заместителя министра экономики Украины Александра Грибана, соответствующее соглашение разрабатывается и активно обсуждается между профильными министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd's of London.

Чиновник рассказал, что схему можно будет внедрить уже в сентябре. В ней могут задействовать от пяти до 30 судов, которые будут проходить по опасным местам украинских вод.

«Это зависит от того, как будет работать структура и каким будет уровень распределения рисков между правительством и частными страховыми компаниями», – сказал Грибан.

Как отметил Маркус Бейкер – глобальный руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики компании Marsh – партнерство государства со страховщиками придаст больше уверенности судовладельцам вернуться к доставке украинского зерна по всему миру.

Детали еще дорабатываются, но собеседники FT сказали, что схема будет направлена на покрытие повреждений суден, заходящих и выходящих из украинских портов. Риски могут быть распределены между страховщиками и местным государственным банком.

Грибан уточнил, что государственная доля риска, вероятно, будет обеспечена государственным дорожным фондом, созданным для ремонта украинских дорог и финансируемым за счет налога на продажу горючего.

FT отмечает, что страхование является жизненно важным для мировой индустрии судоходства, но покрытие экспорта зерна из Украины стало гораздо более рискованным после того, как Россия вышла из зерновой сделки. Страховщики настаивали на определенной форме распределения рисков.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

После этого российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся к морским портам или через Черное море. 16 августа таким коридором воспользовалось первое судно.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями по увеличению использования альтернативных путей экспорта украинского зерна.

Тем временем РФ, Турция и Катар, по данным Bild, готовят трехстороннюю договоренность, которая заменит зерновое соглашение и будет предусматривать поставки российского продовольствия в бедные страны.

А турецкое издание Sabah сообщало, что Украина и Россия могут обсудить возобновление зернового соглашения в Стамбуле.

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