Схема зі страхування зерновозів у Чорному морі може запрацювати вже у вересні, – Мінекономіки

Україна завершує розробку схеми щодо покриття суден, які прямують до та з чорноморських портів. До цього будуть залучені глобальні страховики, повідомляє Financial Times.

За словами заступника міністра економіки України Олександра Грибана, відповідна угода наразі розробляється та активно обговорюється між профільними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd's of London.

Чиновник розповів, що схему можна буде запровадити вже у вересні. В ній можуть задіяти від п’яти до 30 суден, які проходитимуть небезпечними місцями українських вод.

"Це залежить від того, як буде працювати структура і яким буде рівень розподілу ризиків між урядом і приватними страховими компаніями", – сказав Грибан.

Як зазначив Маркус Бейкер – глобальний керівник відділу морських перевезень, вантажів і логістики компанії Marsh – партнерство держави зі страховиками додасть більшої впевненості судновласникам повернутися до доставки українського зерна по всьому світу.

Деталі ще доопрацьовуються, але співрозмовники FT сказали, що схема буде спрямована на покриття пошкоджень суден, які заходять і виходять з українських портів. Ризики можуть бути розподілені між страховиками та місцевим державним банком.

Грибан уточнив, що державна частка ризику, ймовірно, буде забезпечена державним дорожнім фондом, який створений для ремонту українських доріг і фінансується за рахунок податку на продаж пального.

FT зауважує, що страхування є життєво важливим для світової індустрії судноплавства, але покриття експорту зерна з України стало набагато ризикованішим після того, як Росія вийшла з зернової угоди. Страховики наполягали на певній формі розподілу ризиків.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Після цього російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. 16 серпня таким коридором скористалося перше судно.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення використання альтернативних шляхів експорту українського зерна.

Тим часом РФ, Туреччина й Катар, за даними Bild, готують тристоронню домовленість, яка замінить зернову угоду і передбачатиме постачання російського продовольства до бідних країн.

А турецьке видання Sabah повідомляло, що Україна та Росія можуть обговорити відновлення зернової угоди в Стамбулі.

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