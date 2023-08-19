Заміна зерновій угоді. РФ, Туреччина й Катар домовляються про експорт російського продовольства, – Bild

Росія, Туреччина й Катар готують тристоронню домовленість, яка замінить зернову угоду і передбачатиме постачання російського продовольства до бідних країн. Про це повідомляє Bild.

У розпорядження журналістів потрапило службове листування між міністерствами закордонних справ і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня. Згідно з текстами, Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із зернової угоди.

Як пише видання, тепер ці країни разом із Катаром працюють над тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну тій, де була залучена Україна. Новий документ передбачатиме постачання російського зерна до бідних країн, переважно в Африці. Туреччина буде організатором цього, а Катар – спонсором.

За інформацією Bild, угода може бути укладена вже цими вихідними, 19-20 серпня, в Будапешті.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити колишню зернову угоду, за якою продовольство постачалося з України.

Вихід РФ із зернової угоди

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Після цього російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. 16 серпня таким коридором скористалося перше судно.

Ще в липні Financial Times писало, що РФ просуває план із постачання зерна до Африки та витіснення України зі світових ринків. Ідея полягає в тому, щоб Катар платив Москві за доставку зерна до Туреччини, а та розподіляла продовольство у країни, які потребують його. Однак на той момент джерела видання вказували, що ні Катар, ні Туреччина не погодилися з такою ініціативою.

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