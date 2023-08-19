Замена зерновой сделке. РФ, Турция и Катар договариваются об экспорте российского продовольствия, – Bild

Россия, Турция и Катар готовят трехстороннюю договоренность, которая заменит зерновое соглашение и будет предусматривать поставки российского продовольствия в бедные страны. Об этом сообщает Bild.

В распоряжение журналистов попала служебная переписка между министерствами иностранных дел и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. Согласно текстам, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки.

Как пишет издание, теперь эти страны вместе с Катаром работают над трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену тому, где была привлечена Украина. Новый документ будет предусматривать поставки российского зерна в бедные страны, преимущественно в Африке. Турция будет организатором этого, а Катар – спонсором.

По информации Bild, соглашение может быть заключено уже в эти выходные, 19-20 августа, в Будапеште.

В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить прежнее зерновое соглашение, по которому продовольствие поставлялось из Украины.

Выход РФ из зерновой сделки

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

После этого российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся к морским портам или через Черное море. 16 августа таким коридором воспользовалось первое судно.

Еще в июле Financial Times писало, что РФ продвигает план касательно поставок зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея заключается в том, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в нуждающиеся его страны. Однако в тот момент источники издания указывали, что ни Катар, ни Турция не согласились с такой инициативой.

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