Завдяки страхуванню. Україна може відкрити Чорне море для всіх видів вантажів, – FT

Україна спільно з глобальними страховиками фіналізує схему, яка щомісяця допоможе покривати судна в Чорному морі не тільки з зерном, а й з іншими видами вантажів. Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, українські фермери та вантажовідправники вважають, що пропускна здатність Дунаю може збільшуватися. Однак вартість перевезень річкою висока, тому Чорне море має знову відкритися – з або без співпраці з Росією.

"Чорноморський коридор – це не лише зерновий коридор. Це має бути всеекспортний коридор. Уся економіка України проходить через Чорне море", – сказав співвласник і виконавчий директор термінального оператора ТІС Андрій Ставніцер.

FT пише, що допомогти цьому може схема, яку Київ фіналізує з глобальними страховиками. Мета полягає в стразуванні до 30 суден, що прямують в Україну через її коридор щомісяця. При цьому збитки на суму до 30 млн доларів покриватимуться державними коштами, які фактично збережені на депозитному рахунку.

"Імовірно, росіяни продовжуватимуть атакувати нашу портову інфраструктуру, а ми будемо контратакувати за допомогою морських безпілотників. Це буде повномасштабна піратська операція обох сторін", – висловився Ставніцер.

ЗМІ вказує, що в якості першого кроку до відновлення чорноморських судноплавних маршрутів Україна завдала удари з безпілотників по російським військово-морським базам у Криму. Крім того, українські сили пригрозили російському комерційному судноплавству, вдаривши морськими дронами по танкеру та військовому кораблю на військово-морській базі в Новоросійську.

"Російському флоту зараз важко діяти в Чорному морі", – прокоментував українські атаки високопоставлений західний чиновник, додавши, що море "стає більш конкурентним простором, поряд з боротьбою на суші".

Крім того, Київ відкрив гуманітарний коридор через Чорне море. Кілька вантажних кораблів вийшли з морських портів Одеси, "обіймаючи" українське узбережжя, поки не досягли вод Румунії та Болгарії, які є членами НАТО. Однак поки що жодне судно не ризикувало відправитися у зворотньому напрямку.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Після цього російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Кілька тижнів тому в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. 16 серпня таким коридором скористалося перше судно.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення використання альтернативних шляхів експорту українського зерна.

Тим часом РФ, Туреччина й Катар, як повідомляло Bild, готують тристоронню домовленість, яка замінить зернову угоду і передбачатиме постачання російського продовольства до бідних країн.