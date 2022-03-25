ЄС створить платформу спільних закупівель газу, до неї буде доступ України

Для позбавлення залежності поставок енергоносіїв з Росії держави Європейського союзу розроблять інструмент із спільної закупівлі газу. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Таке рішення ухвалили за підсумками засідання Європейської ради, яка планує "вивчити пропозиції Комісії щодо політики ЄС у галузі зберігання газу, належним чином беручи до уваги та враховуючи інтереси держав-членів, які мають значні потужності для зберігання, з метою гарантування справедливого балансу".

Передбачено, якнайшвидше розпочати заповнення сховищ газу по всьому, буде проведена спільна закупівля газу напередодні наступної зими

"Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів", - йдеться у заяві. До цього числа входить і Україна.

Крім того, робота також буде спрямована на те, щоб завершити та покращити газові та електричні з'єднання по всьому Європейському союзу.

Необхідно забезпечити повну синхронізацію електричних мереж та безпечні поставки для всіх держав-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, Канада допоможе європейським союзникам, які відмовляються від російських енергоносіїв. Для цього країна на 5% збільшить експорт нафти та газу, щоб замінити на ринку продукцію із РФ.

У ці дні ФРН різко скорочує постачання різних російських енергоносіїв. У країні заявили, що у 2022 році Німеччина стане незалежною від постачання нафти та вугілля з РФ.

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