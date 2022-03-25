ЕС создаст платформу совместных закупок газа, к ней будет доступ у Украины

Для избавления от зависимости поставок энергоносителей из России государства Европейского союза разработают инструмент по совместной закупке газа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Такое решение приняли по итогам заседания Европейского совета, который планирует "изучить предложения Комиссии в отношении политики ЕС в области хранения газа, должным образом принимая во внимание и учитывая интересы государств-членов, обладающих значительными мощностями для хранения, с целью гарантирования справедливого баланса".

Предусмотрено, как можно скорее начать заполнение хранилищ газа по всему, будет произведена совместная закупка газа в преддверии следующей зимы

"Платформа общих закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных Восточных партнеров", - говорится в заявлении. В это число входит и Украина.

Кроме того, работа также будет направлена на то, чтобы завершить и улучшить газовые и электрические соединения по всему Европейскому союзу.

Необходимо обеспечить полную синхронизацию электрических сетей и безопасные поставки для всех государств-членов Евросоюза.

Напомним, Канада поможет европейским союзникам, которые отказываются от российских энергоносителей. Для этого страна на 5% увеличит экспорт нефти и газа, чтобы заменить на рынке продукцию из РФ.

В эти же дни ФРГ резко сокращает поставки различных российских энергоносителей. В стране заявили, что в 2022 году Германия станет независимой от поставок нефти и угля из РФ.

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