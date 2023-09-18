Генератор чи зарядна станція. Як підготуватися до зимових відключень світла

Українці поступово готуються до зими, котра може бути навіть складнішою за попередню. Головною проблемою торік були регулярні відключення світла, а головним розв'язання цієї проблеми генератори та мобільні зарядні станції, попит на які суттєво зріс торік та залишається високим досі.

Зима 2023/2024 попри стриманий оптимізм чиновників може бути дуже складною для української енергетики, оскільки запас міцності енергосистеми менший ніж торік, а ризики російських обстрілів залишаються високими. Крім цього запаси вугілля на складах ТЕС, які взимку виконують роль маневрових потужностей, є навіть меншими ніж торік. В цих умовах, хоча влада й переконує, населення, що відключень можна уникнути, населення активно готується до зими, закуповуючи генератори та портативні зарядні станції.

Попит на них був надвисоким восени минулого року і взимку та впав навесні цього року. Проте вже в серпні продажі генераторів і зарядних станцій почали знову зростати, а восени ближче до зимових холодів очікується що люди почнуть купувати такі гаджети ще активніше.

Готуючись до відключення світла потрібно обрати які саме пристрої потрібно буде заживити на час відключення. Для тих, хто живе у квартирі та підключений до центрального опалення багатоповерхівок такими пристроями зазвичай є ноутбук, роутер, холодильник та смартфон. У такому випадку відносно недорога зарядна станція може дати можливість пережити чотири години без світла. А от для приватних будинків до цього переліку додається ще й необхідність заживити систему опалення, та водопостачання і тут варіантом буде або зарядна станція з дорожчого сегменту або генератор.

Варто також зауважити, що у відносно нових, або реконструйованих багатоповерхівок система опалення може також залежати від наявності електроенергії. Навіть якщо у такого будинку централізоване опалення, насос, що постачає теплоносій по батареях квартир не працюватиме без електрики. А якщо ще й опалення своє, то без потужного генератора для обігріву будинку не обійтися.

Звернувшись за допомогою до ритейлерів Rozetka та “Епіцентр”, ми вивчили найбільш популярні моделі портативних зарядних станцій та генераторів та опитали продавців як правильно обрати гаджет готуючись до можливих відключень світла.

Портативна зарядна станція: як обрати

В прес-службі українського онлайн-ритейлера Rozetka радять скласти список пристроїв які треба забезпечити струмом на час відключення світла, а також розрахувати приблизний час відключень. На цей список і треба буде орієнтуватися при виборі зарядної станції.

Наприклад, потрібно забезпечити живленням газовий котел, холодильник, роутер, ноутбук та смартфон протягом чотирьох годин. Загальне навантаження приладів становитиме 80 + 90 + 10 + 65 + 15 = 260 W на годину, а на чотири години споживання становить 1040 W. Отже, потрібна станція ємністю від 1200 Wh та потужністю від 512 W.

Вибір типу батареї зумовить термін роботи ― літій-залізо-фосфатна батарея збільшує кількість циклів до 4000.

“Окремо треба зауважити популярну історію, коли станцію приєднують до електромережі квартири чи будинку. Непрофесійне під’єднання призводить до виходу станції з ладу. Як наслідок ― дорогий ремонт, бо такий випадок є негарантійним”, - розповідають в Rozetka.

В прес-службі ритейлера зауважили, що лідером серед портативних зарядних станціє є бренд EcoFlow. Проте на ринку присутні й інші бренди такі як VigorPool, RZTK,Bluetti (PowerOak), Anker, Jackery, Flashfish, Zendure, кожен з якиж має хороші пропозиції ціни та якості.

“У нашому асортименті є пропозиції з потужністю до 5000 W, що дозволяє підтримати роботу цілого будинку. Щодо ємності: у нас є станції від 5 кВт і більше або з можливістю приєднати додаткові батареї. Обираючи зарядну станцію з літій-залізо-фосфатною батареєю, ви збільшуєте кількість циклів використання до 4000 разів”, - кажуть в Rozetka.

Моделі зарядних станцій, які допоможуть пережити відключення

Одною з найпопулярніших портативних зарядних станцій є EcoFlow DELTA 2 (ZMR330-EU), ціна якої в різних українських інтернет-магазинах коливається від 38 800 до 51 830 грн. Ця зарадна станція габаритами 400 x 211 x 281 мм та вагою 12 кг, оснащена літій-залізо-фосфатними акумуляторами, які за твердженням виробника можна зарядити до 80% за 50 хвилин, та до 100% за 80 хвилин. Зарядна станція має вихідну потужність 1800 Вт, що дозволяє одночасно заряджати до 13 пристроїв.

EcoFlow DELTA 2. Фото: Rozetka.ua

Ємність батареї EcoFlow DELTA 2 становить 1024 кВт-год. Цей заряд є достатнім для 16 зарядок ноутбука на 60 Вт, для 31 години роботи Wi-Fi роутера, або ж безперервну роботу холодильника від 7 до 14 годин. Разом з цим виробник передбачив можливість збільшення цієї ємності батареї, давши користувачам можливість підключити до зарядної станції додаткову батарею DELTA Max Extra Battery, це дозволить збільшити загальну потужність станції ще на 2016 кВт-год. Проте додаткова батарея коштуватиме навіть дорожче зарядної станції - її ціна на українських онлайн-ресурсах коливається в діапазоні 49 360 – 84 999 грн.

Також доволі популярними зарядна станція VigorPool Captain 1200. Вона має параметри 406х239х294 мм та важить 15 кг, а її ціна коливається в діапазоні 46 999 – 60 800 грн. Станція оснащена залізо-літій-фосфатними акумуляторами ємністю 400 тисяч мА*год(1280 Вт-год) та 1200 Вт сумарної потужності.

VigorPool Captain 1200. Фото: Rozetka.ua

Виробник запевняє, що станція заряджається на 100% від мережі за 2 години, або ж за 5,5 годин від сонячних панелей, підключення до яких теж передбачено в конструкції станції. Крім цього, передбачена можливість збільшити ємність батарей, підключивши дві такі станції між собою.

Дорожчою буде зарядна станція Bluetti AC300, ціна на яку коливається в діапазоні 46 080 – 101 249 грн. На Rozetka цю зарядну станцію пропонують в комплекті з додатковим модулем за ціною 146 199 грн. Хоча модуль є необхідним для повноцінної роботи - без нього станція працюватиме лише як інвертор. Загалом конструкція лише з одним модулем важитиме понад 60 кг, а ємність літій-залізо-фосфатної батареї складе 853333 mAh(3,072 кВт/год). Номінальна потужність зарядної станції становить 3000 Вт.

Зарядна станція Bluetti AC300 в комплекті з додатковою батареєю. Фото: Rozetka.ua

Виробником передбачена підтримка станції до 4 модулів, що становитиме неймовірно потужну систему батарей на 12 288 Вт-год, та зможе підтримувати у випадку відключень цілий приватний будинок. Це є доволі непоганим варіантом в комплекті з сонячними панелями, тим більше що виробник передбачив можливість зарядки від них. Тож влітку середній будинок з сонячними панелями на даху та невеликим споживанням електроенергії, оснащений такою станцією може взагалі відмовитися від живлення з мережі. Хоча цей варіант буде не з дешевих, та доступний далеко не кожному українцю.

Зарядна станція Anker PowerHouse 521 в Україні продається за ціною 9 689 – 40 103 грн. Станція має параметри 21.6х21.1х14.4 см та важить всього 3,5 кг. Вона оснащена літій-залізо-фосфатним акумулятором 80000 mAh та має загальну вихідну потужність 398 Вт. Це далеко не Ваш варіант, коли потрібно забезпечити роботу холодильника чи пральної машини, але для кількох годин роботи ноутбука та Wi-Fi роутера її цілком вистачатиме.

Anker PowerHouse 521. Фото: Rozetka.ua

Наприклад портативна станція FlashFish E200 коштує в діапазоні 4 700 – 12 999 грн. Станція важить всього 1,8 кг та має літій-іонний акумулятор місткістю 40 800 mAh. Її загальна вихідна потужність 250 Вт, тож по суті це великий пауербанк, яку окрім зарядки телефону можна використовувати ще й для зарядки ноутбука.

FlashFish E200. Фото: Rozetka.ua

Зарядна станція XO PSA-1200, ціна якої коливається в діапазоні 29 989 – 32 999 грн, має літій-залізо-фосфатну батарею на 384 000 mAh(1,229 кВт/год) та вихідну потужність 1200 Вт. Виробник зазначає, що батарею можна зарядити на повну потужність менш ніж за півтори години, а зарядити пристрій можна від розетки за допомогою кабелю, від сонячної панелі та від автомобільного прикурювача.

XO PSA-1200. Фото: Rozetka.ua

В Rozetka радять звернути увагу ще на портативну зарядку станцію власного бренда RZTK з літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 162 000 mAh та загальною вихідною потужністю 500 Вт. Станція коштує 12 999 грн і зараз в наявності їх немає., проте компанія готує завіз нової партії.

Як обрати генератор

В мережі торгових центрів Епіцентр розповідають, що населення вже активно почало готуватися до можливих обстрілів енергетичної інфраструктури, а також у результаті продажі генераторів у мережі в минулому місяці зросли майже на 80% у порівнянні з аналогічним періодом 2022-го.

Найбільше українці купують побутові бензинові генератори, на які припадає понад 70% продажів. А найпопулярнішими за потужністю є агрегати на 2,5-3 кВт, які дають змогу забезпечити освітлення будинку та роботу деяких електричних приладів. Разом з тим, цьогоріч значно зросли продажі (у 7 разів) більш потужних генераторів на 4-5,5 кВт.

“Минулого року ніхто в країні не міг спрогнозувати ситуацію з енергопостачанням. Споживачі не розуміли, генератори якої потужності їм необхідні, тому купували найбільш ходові агрегати на 2,5-3 кВт. Цьогоріч все більше українців готуються якісніше, купуючи потужніші генератори, які здатні забезпечувати роботу насосів, обігріву та побутової техніки”, - пояснює директорка напрямку “Автогрупа та інструменти” мережі Епіцентр Ольга Ющенко.

В коментарі Delo.ua Ющенко зазначає, що обираючи генератор споживач в першу чергу має визначитися з тим, що має працювати в період відключення світла. Тобто скласти перелік обладнання, а потім підсумовувати потужність цих приладів. Таким чином споживач матиме орієнтовно необхідну їй потужність, щоб все це працювало і вже в залежності від цієї потужності треба підбирати генератор.

“Минулого року люди купували генератори, часто навіть не розбираючись як він буде працювати і чи вистачить їм його потужності. В підсумку купували в основному від 2 кВт і очікували що він зможе забезпечити роботу всіх приладів (світло, побутова техніка, насоси та інше), проте цієї потужності не вистачало. Маючи цей досвід, зараз споживачі при виборі генератора більш ретельно рахують необхідну потужність і все частіше обирають генератори потужністю від 5 кВт. Це мінімальна потужність щоб працював мінімально необхідний перелік приладів (світло, телевізор, холодильник, насос подачі води тощо)”, - каже менеджерка.

Вона зазначає, що для приватного будинку хорошим вибором буде бензиновий або дизельний генератор на 220 В від 5 кВт номінальної потужності. А от для насосів багатоповерхівок треба підбирати в залежності від багатьох факторів: фазності насосів (1-фазний 220В чи 3-фазний 380В), потужності насосів, їх кількості тощо. Для котлів багатоповерхівок підбір генератора також залежить від фазності котлів (220В або 380В), типу котлів (електричний, газовий), потужності та кількості котлів (може бути один на весь будинок, або в кожному парадному окремий).

Моделі генераторів для будинку

Обираючи генератор для будинку в дешевшому ціновому сегменті варто звернути увагу на установку німецького виробника Cowax MQ4800E. Бензиновий генератор цього бренда має номінальну потужність 2,8 кВт, а максимальна потужність складає 3 кВт. Генератор однофазний 220 V(50 Гц), має об’єм двигуна на 212 куб. см, а обсяг бака становить 15 літрів. Запуск установки здійснюється за допомогою електричного стартера. Ціна генератора 16 100 гривень.

Cowax MQ4800E. Фото: Епіцентр

В цьому ж сегменті генератор польського виробника Kepland ZH-6500 з номінальною потужністю 5 кВт та максимальною потужністю 5,5 кВт. Це трьох фазний генератор 220 В/400 В (50 Гц) з бензиновим двигуном 389 куб. см та баком на 25 л. Генератор має габарити 54,5х54,5х69 см та важить 84 кг, для транспортування він оснащений колесами. Запускається зручним стартером. Ціна генератора складає 18 700 гривень.

Kepland ZH-6500. Фото: Епіцентр

Трохи дорожчим буде бензинова установка китайського бренду Compass C5500E з номінальною потужністю 5 кВт та максимальною потужністю 5,5 кВт. Генератор однофазний 220 В (50 Гц), має бак на 25 літрів та важить 82 кг. За пуск здійснюється за допомогою електростартера, а ціна установки складає 19 900 грн.

Compass C5500E. Фото: Епіцентр

Схожою за параметрами є дизельна установка цього ж бренду Compass C5500DE. Вона як і попередня має 5 кВт номінальної та 5,5 кВт максимальної потужності, одну фазу 230 В (50 Гц), має бак на 15 літрів та важить 102 кг. Compass C5500DE оснащений електростартером та коштує 33 900 гривень.

Compass C5500DE. Фото: Епіцентр

Бензинова установка німецького виробника ROLF TOP-10000 має номінальну потужність 7,7 кВт та максимальну потужність 8 кВт. Це однофазна установка 220 В (50 Гц) з двигуном 460 куб. см та баком на 25 літрів. Генератор має параметри 70х57х55,5 см та важить 92 кг. Запуск здійснюється електричним стартером, а ціна складає 38 170 грн.

ROLF TOP-10000. Фото: Епіцентр

Потужнішою буде установка від американського виробника A-iPower A13000EAX з номінальною потужністю 12 кВт та максимальною потужністю 13 кВт. Це однофазний генератор 220 В (50 Гц) з бензиновим двигуном 750 куб. см. Витрати пального при повному завантаженні складають 6 л/год. Параметри установки 93,5х65,5х82,5 см, а вага 190 кг. Генератор має електричний стартер та пристрій автозапуску, що дозволяє запустити установку одразу після вимкнення світла. Ціна генератора складає 74 900 гривень.