Рішення суду: РФ має компенсувати Алчевському коксохімічному заводу понад 927 млн грн збитків

Східний апеляційний господарський суд виніс рішення на користь ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" (АКХЗ), зобов’язавши Російську Федерацію компенсувати понад 927,5 млн грн за знищення важливої документації підприємства.

Згідно з інформацією пресрелізу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", суд прийняв своє рішення 5 лютого цього року, інформує Інтерфакс-Україна.

При цьому уточнюється, що попереднє рішення Господарського суду Луганської області, який відмовив у задоволенні позову, було скасоване.

Про Алчевський коксохімічний завод

Алчевський коксохімічний завод — одне з найбільших підприємств України, яке займалося виробництвом коксу для промисловості.

Після окупації Алчевська у 2014 році завод втратив здатність функціонувати, а важливі документи, що підтверджували його фінансові вимоги, зокрема до ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), були знищені. Це ускладнило стягнення боргів із контрагентів і призвело до значних збитків.

У 2021 році Господарський суд Луганської області визнав АКХЗ банкрутом і розпочав ліквідаційну процедуру. У липні 2024 року ліквідатором підприємства був призначений арбітражний керуючий Олександр Камша, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Наступними кроками в процесі виконання рішення про стягнення збитків стануть пошук активів Російської Федерації на території інших держав та вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи з метою погашення боргу. Це тривалий процес, однак ці дії мають привести до позитивного результату для АКХЗ та відшкодування збитків, завданих Російською Федерацією, що дозволить спрямувати отримані кошти на рахунки кредиторів АКХЗ в рамках процедури банкрутства.

Нагадаємо, з початком вторгнення Міністерство юстиції активно шукає активи осіб під санкціями та подає позови до Вищого антикорупційного суду для їх стягнення на користь держави. Серед стягнутих активів — нерухомість, літаки, авіадвигуни, історико-культурні цінності, зброя, руда, корпоративні права, понад 2,8 млрд грн та ОВДП.