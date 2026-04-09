Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

В Украину вернули тела 1000 погибших

Идентификация погибших продолжается после репатриации / Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Украину вернули тела 1000 погибших в рамках очередных репатриационных мероприятий. Следователи и эксперты проводят необходимые процедуры для идентификации, после чего тела передадут семьям для захоронения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Координационного штаба.

В Украину вернули 1000 тел

Возвращенные в Украину тела погибших, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим. Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями системы МВД проводят все необходимые экспертизы для установления личностей погибших.

После завершения идентификации тела передадут семьям для достойного захоронения.

Фото: Координационный центр

Репатриационные мероприятия стали возможны благодаря совместной работе ряда государственных структур, в частности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также других учреждений сектора безопасности и обороны.

К процессу также присоединились ГСЧС Украины и Секретариат Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Отдельную поддержку в проведении мероприятий оказал Международный комитет Красного Креста.

Фото: Координационный центр

Перевозку репатриированных тел в специализированные учреждения обеспечивают подразделения Вооруженных Сил Украины. Они организуют передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для дальнейших процедур идентификации.

Напомним, 26 февраля, состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые по предварительному уведомлению российской стороны могут принадлежать украинским защитникам.

Автор:
Ольга Опенько