- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украину вернули тела 1000 погибших
В Украину вернули тела 1000 погибших в рамках очередных репатриационных мероприятий. Следователи и эксперты проводят необходимые процедуры для идентификации, после чего тела передадут семьям для захоронения.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Координационного штаба.
Возвращенные в Украину тела погибших, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим. Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями системы МВД проводят все необходимые экспертизы для установления личностей погибших.
После завершения идентификации тела передадут семьям для достойного захоронения.
Репатриационные мероприятия стали возможны благодаря совместной работе ряда государственных структур, в частности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также других учреждений сектора безопасности и обороны.
К процессу также присоединились ГСЧС Украины и Секретариат Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Отдельную поддержку в проведении мероприятий оказал Международный комитет Красного Креста.
Перевозку репатриированных тел в специализированные учреждения обеспечивают подразделения Вооруженных Сил Украины. Они организуют передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для дальнейших процедур идентификации.
