Сегодня в Украину вернули тела тысячи погибших военных (ФОТО)
По результатам репатриационных мер 29 января в Украину из России вернули тела 1000 погибших граждан. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные идентификацию репатриированных погибших.
Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести по особым вопросам.
Координационный штаб выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, а также военным, осуществляющим перевозку и передачу тел в специализированные учреждения.
Напомним, 20 ноября 2025 в Украину из России вернули тела 1000 погибших граждан.