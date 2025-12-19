- Категория
В Украину вернули 1003 тела военных
19 декабря в Украину вернули 1003 тела, которые по утверждению России принадлежат украинским военным.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Отмечается, что в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Репатриация тел состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.
Координационный штаб поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие, а также военных, осуществляющих перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.
Напомним, 20 ноября в Украину из России вернули тела 1000 погибших военнослужащих.