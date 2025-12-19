Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україну повернули 1003 тіла військових

обмін тілами
В Україну повернули тіла полеглих військових / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

19 грудня в Україну повернули 1003 тіла, які за твердженням Росії належать українським військовим.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зазначається, що найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Фото 2 — В Україну повернули 1003 тіла військових
Фото 3 — В Україну повернули 1003 тіла військових
Фото 4 — В Україну повернули 1003 тіла військових
Фото 5 — В Україну повернули 1003 тіла військових

Репатріація тіл відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

Нагадаємо, 20 листопада в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців.

Автор:
Світлана Манько