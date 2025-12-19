В Україну повернули 1003 тіла військових

19 грудня в Україну повернули 1003 тіла, які за твердженням Росії належать українським військовим.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зазначається, що найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріація тіл відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

Нагадаємо, 20 листопада в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців.