В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових

За результатами репатріаційних заходів 20 листопада в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих громадян. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Координаційний штаб висловив подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

