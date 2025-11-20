Запланована подія 2

В Украину вернули тела тысячи погибших военных

репатриация
Украинские правоохранители начали идентификацию 1000 репатриированных тел / Координационный штаб по обращению с военнопленными

По результатам репатриационных мер 20 ноября в Украину из России вернули тела 1000 погибших граждан. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Координационный штаб выразил благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие, а также военным, осуществляющим перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.

Напомним, 23 октября в Украину из России вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Автор:
Ольга Опенько