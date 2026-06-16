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"Украинская бронетехника" и чешская CSG будут производить двигатели для дронов и ракет

дрон
"Украинская бронетехника" и чешская CSG будут производить двигатели для дронов и ракет

ООО "Украинская бронетехника" и компания AviaNera Technologies, входящая в чешский промышленно-технологический консорциум Czechoslovak Group (CSG), подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют совместно развивать и поставлять современные двигатели украинских ракетных систем и беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз CSG.

Документ был подписан в Париже 15 июня 2026 года в первый день международной оборонной выставки Eurosatory 2026. Соглашение предусматривает поставки двигателей разных классов мощности для украинских ракетных и беспилотных платформ.

В будущем партнеры планируют создать совместные предприятия, расширить производственные мощности и локализовать соответствующие чешские технологии в Украине.

Локализация производства и интеграция в европейскую безопасность

Как пояснил руководитель AviaNera Technologies Павел Чех, именно из-за нехватки двигателей чаще всего задерживается выпуск готовых ракет и дронов. Именно поэтому чешская сторона заинтересована в расширении производства и его переносе на ключевые рынки, среди которых Украина занимает ведущее место. "Украинская бронетехника" уже является давним партнером CSG – в прошлом году компании успешно реализовали совместный проект по лицензионному производству боеприпасов западных калибров.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Белбас отметил стратегическое значение этого события для украинского оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, сотрудничество открывает новые возможности для украинской армии:

  • Совместное развитие производственных баз позволит не только интегрировать современные европейские технологии в украинскую технику, но вместе конструировать новые поколения высокоточного оружия.
  • Создание долгосрочного альянса поможет сделать украинскую оборонную промышленность более самодостаточной.
  • Отечественный ОПК получит более глубокую интеграцию в общеевропейскую архитектуру безопасности.

Совершенное соглашение отражает стремление обоих оборонных предприятий углублять промышленную кооперацию для усиления устойчивости и технологического развития всего европейского сектора обороны.

Напомним, "Украинская бронетехника" заключила стратегическое соглашение с производителем ракет Taurus. Отечественная компания подписала Меморандум о стратегическом партнерстве с европейским лидером в сфере сложных систем вооружения MBDA, договорившись о совместной разработке военных программ, обмене технологиями и создании совместного предприятия.

Автор:
Максим Кольц