В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових (ФОТО)

репатріаційні заходи
В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами репатріаційних заходів 29 січня в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих громадян. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані ідентифікацію репатрійованих загиблих.

репатріаційні заходи, ато, дорога
репатріаційні заходи / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки і оборони.

репатріаційні заходи, авто, дорога
репатріаційні заходи / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб висловив подяку за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до спеціалізованих установ.

Нагадаємо, 20 листопада 2025 року в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих громадян.

Автор:
Тетяна Ковальчук