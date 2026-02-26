Запланована подія 2

В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових (ФОТО)

обмін тілами
В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Фото 2 — В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових (ФОТО)
Фото: t.me/Koord_shtab

Зазначається, що найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Фото 3 — В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових (ФОТО)
Фото: t.me/Koord_shtab

Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Фото 4 — В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових (ФОТО)
Фото: t.me/Koord_shtab

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

Фото 5 — В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових (ФОТО)
Фото: t.me/Koord_shtab

Нагадаємо, за результатами репатріаційних заходів 29 січня в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих громадян. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Автор:
Світлана Манько