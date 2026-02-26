Запланована подія 2

В Украину вернули тела тысячи погибших военных (ФОТО)

В Украину вернули тела тысячи погибших военных / Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня, 26 февраля, прошли репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по предварительному информированию российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Координационный штаб поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие, а также военных, осуществляющих перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.

Напомним, по результатам репатриационных мер 29 января в Украину из России вернули тела 1000 погибших граждан. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Автор:
Светлана Манько