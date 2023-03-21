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Рада запустила реформу рыбной отрасли: что изменится
Верховная Рада Украины во время заседания 21 марта приняла законопроект №7616 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и сфере аквакультуры". Этим документом парламент запустил реформу рыбной отрасли, сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Предполагается, что принятый законопроект:
- позволит полноценно заработать электронным аукционам на право промышленного отлова рыбы, которые до этого проводились как правительственный эксперимент;
- упростит доступ к рынку и уменьшает административную нагрузку. В частности, оформление и выдача разрешительных документов будет проходить в электронной форме;
- создает Единую государственную электронную систему управления рыбной отраслью "Е-рыба".
Принятая редакция документа предусматривает также установление санитарных требований к рыбоприемным пунктам, усиление контроля за выловом рыбы.
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Напомним, в течение 2022 года предприятиями рыбной отрасли Украины было добыто только 33,8 тысяч тонн водных биоресурсов, что составляет 46% соответствующего показателя 2021 года.
В то же время в Украине периодически действует запрет на отлов некоторой рыбы, в частности, камбалы.