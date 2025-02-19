Ціни на золото досягли нового історичного максимуму: скільки коштує дорогоцінний метал

Ціни на золото 19 лютого знову досягли історичного максимуму на тлі напруженості, спричиненої торговельною війною, і побоювань запровадження нових мит з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото зросло на 0,3% до $2943 за унцію (31,1 грам). Ціни досягли рекордного рівня вдев'яте цього року. Ф'ючерси на золото у США зросли на 0,4% до $2961.

"Зростання цін на золото, мабуть, обумовлено заявами президента Трампа про майбутні мита на автомобілі та фармацевтичні препарати", — сказав Зайн Вавда, аналітик ринку MarketPulse від OANDA.

Після вступу на посаду Трамп ввів 10% мито на китайський імпорт, встановив 25% мито на сталь та алюміній. На додаток президент США заявив у вівторок, що має намір запровадити автомобільне мито "в районі 25%" та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.

"Я не думаю, що центральні банки припинять купувати золото найближчим часом, але швидше очікую, що вони продовжать диверсифікувати свої резерви за рахунок золота і підтримають ціну на золото", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Зливки золота розглядаються як засіб захисту від зростаючої інфляції та геополітичної невизначеності, проте високі ставки знижують привабливість цього активу, що не приносить дохід.

Серед інших металів спотове срібло, яке використовується в електричних компонентах, зросло в ціні на 0,4% до 32,99 долара за унцію, тоді як платина для автокаталізаторів впала на 0,6% до 981,56 долара, а паладій зміцнився на 0,1% до 987,75.

Нагадаємо, на початку лютого золото встановило черговий історичний рекорд через суперечки між США та Китаєм. Тоді ціна золота перевищила 2 877 доларів за унцію.