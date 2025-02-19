Цены на золото достигли нового исторического максимума: сколько стоит драгоценный металл

Цены на золото 19 февраля вновь достигли исторического максимума на фоне напряженности, вызванной торговой войной, и опасений введения новых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство R euters.

Спотовое золото выросло на 0,3% до $2943 за унцию (31,1 г) . Цены достигли рекордного уровня в девятый раз в этом году. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,4% до $2961.

"Рост цен на золото, по-видимому, обусловлен заявлениями президента Трампа о предстоящих пошлинах на автомобили и фармацевтические препараты", — сказал Зайн Вавда, аналитик рынка MarketPulse от OANDA.

После вступления в должность Трамп ввел 10% пошлины на китайский импорт, установил 25% пошлины на сталь и алюминий. Вдобавок президент США заявил во вторник, что намерен ввести автомобильные пошлины "в районе 25%" и аналогичные на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

"Я не думаю, что центральные банки прекратят покупать золото в ближайшее время, но скорее ожидаю, что они продолжат диверсифицировать свои резервы за счет золота и поддержат цену на золото", – сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Слитки золота рассматриваются как средство защиты от растущей инфляции и геополитической неопределенности, однако высокие ставки снижают привлекательность этого не приносящего дохода актива.

Среди других металлов, используемых в электрических компонентах, спотовое серебро выросло в цене на 0,4% до 32,99 доллара за унцию, тогда как платина для автокатализаторов упала на 0,6% до 981,56 доллара, а палладий укрепился на 0,1% до 987,7.

Напомним, в начале февраля золото установило очередной исторический рекорд из-за споров между США и Китаем . Тогда цена золота превысила 2 877 долларов за унцию .