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Акции европейских оборонных и аэрокосмических компаний резко упали из-за пошлин США
Акции европейских оборонных и аэрокосмических компаний резко упали на фоне опасений, что новые пошлины США нарушат международные цепочки поставок. Кроме того, инвесторы начали фиксировать прибыль после значительного роста цен на акции в секторе с начала года.
Об этом пишет Вloomberg.
Немецкий производитель Rheinmetall претерпел глубочайшее однодневное падение в своей истории — до 27%, прежде чем частично восстановиться после того, как генеральный директор компании приобрел акции со скидкой.
Airbus SE и Rolls-Royce Holdings Plc также потеряли в цене до 14%, но вскоре сократили потери.
Толчком к падению стала информация о том, что американская Howmet Aerospace, поставщик деталей для Airbus и Boeing, объявила форс-мажор. Это стало следствием резкого повышения пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.
Аналитики Jefferies отметили, что даже одна недостающая деталь, например гайка или болт, может приостановить все звено поставки в аэрокосмической и оборонной промышленности.
Снижение также зафиксировали акции Thales SA (Франция), Hensoldt AG (Германия) и Leonardo SpA (Италия). Эксперты отмечают, что оборонный сектор стал привлекательной мишенью для распродажи из-за предыдущего стремительного роста.
После вторжения России в Украину сектор обороны активно рос, и корзина ответных акций от Goldman Sachs увеличилась почти на 50% за год. Однако инвесторы считают, что нынешние цены на акции уже не полностью соответствуют реальной ситуации в отрасли.
Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.
Как это повлияет на мировую экономику в целом, экономику США и ее основных торговых партнеров, а также каким образом это затронет Украину, — читайте в полной версии интервью Ивана Компана для Delo.ua.