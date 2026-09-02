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Витрати на дата-центри штучного інтелекту сягнуть рекордних $32 трлн до 2050 року

Дата-центр
Витрати на дата-центри штучного інтелекту сягнуть рекордних $32 трлн до 2050 року

Сукупні глобальні інвестиції в будівництво та оновлення дата-центрів до 2050 року досягнуть 31,6 трильйона доларів для задоволення дедалі більшого попиту на технології штучного інтелекту. У разі прискорення впровадження ШІ витрати за наступні два з половиною десятиліття можуть сягнути $50 трлн.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За масштабами цей бум затьмарює історичні інфраструктурні проєкти, такі як розвиток залізниць, електрифікація чи розгортання інтернету. Для порівняння: річний ВВП Сполучених Штатів становить близько $30 трлн.

Куди спрямують трильйонні інвестиції

Згідно з прогнозом, щорічні світові витрати зростуть із $800 млрд у 2026 році до $1,1 трлн у 2030 році та $1,8 трлн до середини століття:

  • Регіональний розподіл: майже половину всіх коштів — $15,1 трлн — залучать Сполучені Штати Америки. Азійсько-Тихоокеанський регіон акумулює $8,2 трлн, Європа — $5,6 трлн, Близький Схід — $1,1 трлн, а Африка — $255 млрд. Значну частку зростання забезпечать ринки Китаю та Індії;
  • Структура витрат: на відміну від традиційних інфраструктурних циклів, левова частка фінансування піде не на землю чи будівництво, а на регулярну заміну «заліза» (чипів компаній на кшталт Nvidia, серверів і мережевого обладнання), цикл оновлення яких повторюється кожні чотири–шість років;
  • Ключові ризики та виклики: головним чинником розміщення об'єктів стане доступність масштабованої та безвуглецевої електроенергії. Водночас зростає опір громадськості — лише за перші три місяці року через протести заблокували або відклали 75 проєктів вартістю $130 млрд. Крім того, перебої в ланцюгах постачання напівпровідників можуть скоротити прогнозований обсяг вкладень на 20%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європа виділяє €10 млрд на будівництво семи гіг-фабрик штучного інтелекту. Європейська комісія профінансує створення масштабної інфраструктури для ШІ в усьому блоці, щоб скоротити технологічне відставання від США та Китаю.

Автор:
Максим Кольц

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