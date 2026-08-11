Міфи про ветеранський бізнес: що насправді потрібно ветеранам від банківської системи для розвитку власної справи

Україна стоїть перед викликом, якого наша сучасна історія ще не знала: масштабна економічна реінтеграція сотень тисяч ветеранів.

За даними Українського ветеранського фонду, понад 63% захисників та захисниць прагнуть започаткувати власну справу. Вони мають унікальний досвід: вміння ухвалювати рішення в умовах високої невизначеності, брати відповідальність і працювати під тиском. Здавалося б, це ідеальні підприємці. Проте реальність інша: власний бізнес сьогодні мають лише близько 6%.

Чому існує цей гігантський розрив? Річ у тім, що банківська система та ринок роками оцінювали ветеранів через призму застарілих стереотипів. Розвінчаймо 3 головні міфи, які заважають ветеранському бізнесу рухатися вперед.

Міф №1: "Для старту власної справи ветеранам достатньо лише пільг"

Реальність: Пільги та соціальні програми – це важливий фундамент для захисників і захисниць. Але коли йдеться про власну справу, до них має додаватися ще й якісний, сучасний сервіс та максимально прості, зрозумілі та комфортні фінансові умови.

Ветеранський бізнес потребує простих і швидких рішень: без бюрократичних кілометрових черг, складних формулювань чи прихованих комісій. Банківські процедури мають бути гнучкими та прозорими, адже повага до часу підприємця – це те, з чого починається справжнє партнерство.

Міф №2: "Немає застави – про фінансову підтримку можна забути"

Реальність: Стереотип про те, що для отримання коштів на бізнес треба обов'язково віддати в заставу власну квартиру чи автомобіль – один із найсильніших стримуючих факторів.

Вимагати від ветеранського бізнесу "твердих активів" за класичними банківськими шаблонами – це глухий кут. Оцінювати потрібно не залізо чи стіни, а життєздатність ідеї, чітке розуміння справи та характер команди, яка вміє тримати удар у складних ситуаціях.

Фінансові інституції мають переглядати свої підходи й вчитися довіряти. Саме з цієї логіки вибудувано програму "UGB Бізнес Опора" від UGB (Укргазбанк). Це спроба прибрати зайву бюрократію там, де вона лише заважає: коли рахунок можна відкрити просто з телефону, рішення отримати за один день, залучити до 3 млн грн без вимоги шукати майно під заставу. Бо головний актив у ветеранському бізнесі – це сама людина та її прагнення будувати власну справу.

Міф №3: "Спеціальні умови та пільгові кредити розробляють лише для бізнесів, створених самими ветеранами"

Реальність: Банківські програми мають підтримувати не лише ветеранів-підприємців, а й компанії, які дають захисникам роботу.

Реінтеграція ветеранів – це завдання для всього бізнесу. Саме тому в UGB, окрім власної програми для ветеранів-підприємців, діє спеціальна програма з ЄБРР для підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ). Якщо у компанії працюють ветерани або вони є серед її власників, таке підприємство отримує спеціальні умови, зокрема, збільшену грантову компенсацію (кешбек від ЄС) після реалізації інвестиційного проєкту. Це стимулює цивільний бізнес активніше працевлаштовувати захисників та захисниць.

Як перетворити потенціал на працюючу економіку?

Коли ветеран має невелику СТО, сімейну ферму чи розвиває IT-проєкт – це завжди більше, ніж просто про бізнес. Це про повернення відчуття опори та контролю над власним життям. А коли цивільні підприємства свідомо беруть ветеранів у свою команду, створюється особливе середовище. У такому бізнесі з'являються робочі місця, де побратими розуміють один одного без зайвих слів, де є довіра, взаємовиручка та відчуття дружнього плеча – те, чого так бракує після повернення зі служби.

У банківському секторі ми маємо чесно відповісти собі на запитання: як ми можемо цьому допомогти, а не заважати? Саме з розуміння цих життєвих потреб ми в UGB будуємо свою роботу. Це і спеціалізовані рішення для ветеранів-підприємців "UGB Бізнес Опора", і спільні партнерські програми з ЄБРР для малого і середнього бізнесу, де працюють наші захисники.

Головна мета тут – максимальне спрощення. Ми намагаємося прибрати все, що дратує та гальмує: жорсткі вимоги щодо застави, стоси довідок і тижні очікування. Замість цього – поєднати доступне фінансування, грантові можливості та прості цифрові сервіси, які працюють швидко і зрозуміло.

Ветеранський бізнес – це про повагу, взаємодію та сильну спільноту. Створення умов, за яких військовослужбовці можуть реалізувати свій потенціал у цивільному житті – це найважливіша стратегічна інвестиція у стійкість, самодостатність та майбутнє всієї нашої країни.

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