День выборов: как Украина голосует во время пандемии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

25 октября в Украине проходят местные выборы. По их итогам страна получит новое управление на местах: глав городов, поселков, сел, депутатов городских, сельских, поселковых и областных советов.

До конца голосования остается еще несколько часов, а тем временем корреспонденты Delo.ua побывали на избирательных участках, чтобы показать, как украинцы выбирают местную власть по новому избирательному законодательству и в условиях карантина.

О главных событиях дня выборов, явке, нарушениях и особенностях голосования во время карантина Delo.ua рассказывает в режиме онлайн.