Политика 1 час назад

День выборов: как Украина голосует во время пандемии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Местные выборы в 2020 году проходят не только по новым правилам, но и с карантинными ограничениями

Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина
Местные выборы-2020. Как проходило голосование по новым правилам и в условиях карантина

25 октября в Украине проходят местные выборы. По их итогам страна получит новое управление на местах: глав городов, поселков, сел, депутатов городских, сельских, поселковых и областных советов.

До конца голосования остается еще несколько часов, а тем временем корреспонденты Delo.ua побывали на избирательных участках, чтобы показать, как украинцы выбирают местную власть по новому избирательному законодательству и в условиях карантина. 

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О главных событиях дня выборов, явке, нарушениях и особенностях голосования во время карантина Delo.ua рассказывает в режиме онлайн.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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