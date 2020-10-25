По данным экзитпола на выборах в мэры Киева с большим отрывом лидирует Кличко

Действующий мэр Киева Виталий Кличко на местных выборах 25 октября, по данным экзитпола, получил 47,8% поддержки.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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На втором месте представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Попов (8,6%), на третьем — кандидат от партии "Голос" Сергей Притула (8,3%), на четвертом — кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук (8%). Замыкает пятерку представитель "Батькивщины" Алексей Курченко.

"Сразу, как социолог, должен сказать, что эти три фамилии у которых по 8% — это, в принципе, одна позиция. Я не уверен, кто из них выйдет во второй тур", — отметил Антипович.

Если же говорить о партийных показателях, то список партий, преодолевших 5% барьер выглядит следующим образом: "Удар" — 21,3%, "Европейская солидарность", — 18%, "Слуга народа" — 9,5%, "Голос" — 7,2%, "Единство Александра Омельченко" — 6,8%, "ОПЗЖ" — 6,7%, "Батькивщина" — 6,6%. Он отметил, что в экзит-поле участвовало 10 402 человек на 100 участках.

Также "Рейтинг" опубликовал экзитполы по нескольким другим городам. Так, на выборах мэра Александрии (Кировоградской область) побеждает самовыдвиженец Сергей Кузьменко — 55,5%. Второе место занял также самовыдвиженец Степан Цапюк (37,1%) На выборах мэра Мариуполя (Донецкая область) побеждает Вадим Бойченко (68,1%). Ближе всех к нему подобрался кандидат от "ОПЗЖ" Владимир Клименко (22,8%). Большинство в Мариупольском городском совете также уходит партии "Блок Вадима Бойченко" — 45,6%. За ней идет "ОПЗЖ" (31,4%), "Партия Шария" (6,2%), "Слуга народа" (5,7%) и "Сила людей" (5%). Наконец, в Дрогобыче (Львовская область) тройка лидеров в гонке за мерское кресло выглядит так: Тарас Кучма (39,5%), Андрей Веселый (25,9%) и Михаил Задорожний (18,3%).

Напомним, что в Украине состоялось голосование на местных выборах. 25 октября жители страны выбирали мэров городов, сельских и поселковых глав, депутатов городских, сельских, поселковых, районных и областных советов. Всего 25 октября должны избирались депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их главы в 1439 громадах. Голосование на временно оккупированных территориях Украины и в 18 громадах Донецкой и Луганской областей в этот день не проводилось.

Наблюдатели общественной сети "ОПОРА" отмечают, что процесс голосования на местных выборах в целом проходит в соответствии с требованиями избирательного законодательства, хотя отдельные избирательные участки допускают нарушения. Среди них — попытки незаконно выдать или получить бюллетени, сфотографировать их и проголосовать за другого человека.