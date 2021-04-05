Полиция открыла 17 дел по выборам нардепа в округе №87

Полиция открыла 17 уголовных производств по выборам депутата Верховной Рады в округе №87 (Ивано-Франковская область). Как говорится в сообщении Нацполиции, 12 из них непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, а еще пять косвенно касаются избирательного процесса.

Всего же правоохранители получили 113 сообщений о вероятных нарушениях. После тщательной проверки информации, полученной от граждан, полицейские также составили 12 административных протоколов: в основном они касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.

В частности, одно дело открыто по факту препятствования осуществлению избирательного права и работе избирательной комиссии по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 157 Уголовного кодекса), пять — по фактам подкупа избирателей (часть 4 статьи 160 УК); одно — по факту использования поддельных документов (часть 3 статьи 358 УК); а еще четыре — по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан (часть 1 статьи 259 УК).

Также 2-3 апреля полицейские открыли шесть дел по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

В ходе расследования были проведены осмотры мест происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели, в том числе представитель кандидата в депутаты, трое членов ОИК №87, 64 члена УИК, в том числе председателей, заместителей и секретарей, восемь полицейских, три официальных наблюдателя, двое журналистов и директор дома культуры, где размещена ОИК. Также запланирован ряд оперативных мероприятий и следственных действий.

Правоохранители заверяют, что полицейские Ивано-Франковской область "тщательно изучают сообщения, в том числе информацию в сети Интернет", о возможных нарушениях избирательного законодательства и после проведения первоочередной проверки предоставляют всем событиям правовую квалификацию, а по всем начатым уголовным производствам проводится расследование.

Напомним, накануне ОИК все же установила результаты выборов в округе №87, проведенных 28 марта: согласно им, там победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. При этом результаты на пяти участках округа из 117 были аннулированы.

Сам же процесс подведения результатов выборов, затянувшийся почти на неделю, оказался крайне скандальным: сопровождался двукратной сменой председателя окружного избиркома и заменой еще ряда его членов, ложными сообщениями о минировании помещения ОИК и захвате заложников, изгнании из помещения ОИК кандидата Александра Шевченко и вмешательстве в работу комиссии группы из пяти нардепов от "Слуги народа" с обвинениями в адрес Шевченко в угрозах членам ОИК, а позже и обвинениями от самого Шевченко в фальсификациях в пользу Вирастюка.