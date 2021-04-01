В "Слуге народа" обвинили кандидата Шевченко в угрозах жизни членам ОИК №87

Партия "Слуга народа" заявляет об обеспокоенности радикализацией ситуации с подсчетом голосов на выборах депутата Верховной Рады в округе №87 (Ивано-Франковская область) и о попытках ее оппонентов сорвать этот процесс, чтобы спровоцировать уличные протесты. Об этом говорится в сообщении политсилы.

"Ночью после возобновления работы окружной избирательной комиссии кандидат в народные депутаты Александр Шевченко, который проигрывает Василию Вирастюку в округе №87, перешел от попыток препятствования подсчета голосов к прямым угрозам жизни и здоровью членов комиссии", — указано в нем.

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Также в СН отмечают, что после неоднократных предупреждений, вынесенных Шевченко за препятствование работе комиссии ОИК лишила права присутствовать на заседании его самого и его доверенных лиц и представителей.

"Впрочем, он не выполнил решение ОИК и продолжил срывать подсчет голосов. Такое поведение возмутило присутствующих на заседании народных депутатов. В конце концов комиссия приняла решение об изъятии из помещения всех присутствующих, обратившись за помощью к представителям правоохранительных органов, и объявила перерыв до 11:00 на 1 апреля", — сообщили в партии.

Лидер политсилы Александр Корниенко заявил, что Шевченко не хочет честного установления результатов выборов и всячески пытается сорвать подсчет голосов и перейти на "давление улицы". Он призвал ОИК возобновить работу и установить наконец результаты выбороы.

"Считаем, что ситуация требует немедленного вмешательства со стороны правоохранительных органов, которые должны обеспечивать личную безопасность членов комиссии, дать юридическую оценку недопустимому поведению кандидата Александра Шевченко в соответствии с действующим законодательством", — подчеркивают в СН.

Ранее же в ночь на 1 апреля в СН также заявили о "заминировании" ОИК №87, однако, по данным полиции, эта информация не подтвердилась. Открыто дело о заведомо ложном сообщении о минировании. Напомним, что в ночь на 30 марта окружком также уже "минировали".

Тем временем накануне вечером Центральная избирательная комиссия сменила еще двух членов ОИК №87. По данным организации "Опора", Лилию Иванчук заменили на Тараса Боярчука (субъект представления — Партия зеленых Украины), а Ярослава Михалкива — на Артема Соломенчука (партия "Патриот").

"Пока окружная комиссия ожидала кворума, в помещение ОИК вошли народные депутаты от "Слуги народа", в частности Николай Тищенко, Юрий Камельчук, Роксолана Пидласа, Артем Дмитрук, Владимир Тимофийчук. Тищенко начал спрашивать у членов ОИК, в чем задержка, а те в свою очередь спрашивали, куда делись члены ОИК от "Слуги народа", — описали ситуацию в "Опоре".

Некоторое время народные депутаты находились в помещении ОИК. В итоге комиссия все же приступила к работе: новые члены комиссии приняли присягу и обсудили регламент ее дальнейшей работы. В частности, было принято решение сделать график визитов представителей участковых комиссий, чтобы избежать толпы.

Отметим, что до этого Тищенко заявил на своей странице в Facebook, что в участковых и окружной избирательных комиссиях наблюдаются "беспрецедентные нарушения".

"На ОИК находятся вооруженные люди, которые оказывают колоссальное давление на членов ОИК, из-за чего многие из них покидают свои рабочие места. Также оказывается давление на Ивано-Франковский облсовет. Наблюдатели подавали множество актов о нарушении, но они даже не регистрировались. Правоохранители откровенно бездействуют. Все это говорит о саботаже выборов на 87 округе", — написал он.

По мнению нардепа, конкуренты Вирастюка пытаются сфальсифицировать выборы на данном округе. Он также добавил, что "возможно, из-за всех этих нарушений и был отстранен начальник ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области", добавив, что в любом случае это внутреннее решение полиции, а нардепы "Слуги народа" со своей стороны намерены делать все возможное исключительно в правовом поле, чтоб защитить законность и демократичность выборов.

В то же время, несмотря на разблокирование вечером 31 марта работы окружкома, новые данные о результатах голосования в округе №87 не спешат появляться в системе ЦИК: если более полутора суток с ночи на 31 марта там значились лишь данные с 79 участков округа из 117, то сейчас — лишь с 85.

Согласно им, с 31,17% лидирует Вирастюк, на втором месте с 28,95% Шевченко, а на третьем с 28,85% — кандидат от "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский. Последний, напомним, призвал вообще признать выборы не состоявшимися и назначить новые. В "Свободе", однако, фактическим победителем считают Шевченко, но из-за выявленных нарушений в его пользу считают такой результат нечестным.

Напомним, что кроме упомянутых двух членов ОИК №87, ЦИК 31 марта повторно сменил его председателя. До этого новый председатель комиссии был назначен Центризбиркомом 30 марта, но он не вышел на работу, как и еще ряд членов ОИК.