Кошулинский потребовал перевыборов в округе №87 из-за ситуации с подсчетом голосов

Бывший заместитель председателя Верховной Рады, глава секретариата партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Руслан Кошулинский, баллотировавшийся 28 марта на довыборах нардепа от одномандатного округа №87 (Ивано-Франковская область), требует признать их не состоявшимися ввиду многочисленных нарушений и объявить новые выборы в этом округе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Было непросто. Мы честно провели избирательную кампанию, в то время как оппоненты позволяли себе грязные технологии. Когда на одних весах оказывались с одной стороны достоинство и ответственность за сказанное слово, а с другой — миллионный ресурс ставленников олигархов. В конце концов, достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, при подсчете", — отметил политик.

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Он выразил благодарность всем, кто пришел на выборы и отдал за него голос, добавив, что теперь нужно "скоординировать свои силы и победить в этой борьбе за справедливость".

"Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК — это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Учитывая многочисленные нарушения и ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы", — заявил Кошулинский.

Отметим, что за последние сутки в систему ЦИК не поступало новых данных о результатах голосования на участках округа №87.

По итогам поступления результатов с 79 участков из 117, лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,3%, за ним следуют Кошулинский с 28,9% и экс-нардеп Александр Шевченко, выдвинутый партией "За будущее", с 28,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 марта помещение окружной комиссии "заминировали", выгнав на улицу часть членов избиркомов, приехавших подать результаты на своих участках. Часть их них осталась внутри с членами комиссии и кандидатом Шевченко.

Впоследствии председатель ОИК и ряд чего членов не явились на продолжение заседания окружного избиркома 30 марта в 12:00, в связи с чем ЦИК заменил их на других людей.

Отметим также, что по результатам экзитпола, проведенного социологической группой "Рейтинг", 32,4% на этих выборах получил Шевченко, 31,6% — Кошулинский, а 29,4% — Вирастюк.

В то же время в партии "Слуга народа" еще в ночь на 29 марта заявили, что по результатам проведенного ее штабом параллельного подсчета голосов, победил Вирастюк.

В свою очередь, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, представляющий "Свободу", заявил о победе Шевченко с отрывом в 167 голосов от Вирастюка. По его словам, Кошулинский при этом победил на 32 участках округа.