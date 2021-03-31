Политика 8 минут назад

ЦИК еще раз сменил председателя ОИК №87

30 марта Центризбирком уже менял главу окружной комиссии и ряд ее членов, не явившихся на запланированное заседание

Помещение для заседаний ОИК №87. Фото: Опора Помещение для заседаний ОИК №87. Фото: Опора
Помещение для заседаний ОИК №87. Фото: Опора

Центральная избирательная комиссия на заседании 31 марта снова внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87 (Ивано-Франковская область), которая до сих пор не установила результаты голосования на выборах депутата парламента от этого округа. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

В свою очередь, как уточняет организация "Опора", отслеживающая проведение выборов в Украине, Центризбирком данным решением прекратил полномочия председателя ОИК Алексея Остроухова и назначил ее председателем Андрея Лозинского.

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Также ЦИК прекратил полномочия члена окружкома Евгения Павлусенко и включил в его состав Игоря Децика. По обеим позициям субъектом представления является партия "Голос". И Остроухов, и Павлусенко были назначены на предыдущем заседании ЦИК 30 марта.

"Действующие члены ОИК утром 31 марта пытались с ними связаться, впрочем им никто так и не ответил", — сообщили в "Опоре".

Напомним, что в самом "Голосе" в марте произошел раскол: 10 депутатов Верховной Рады от этой политсилы открестились от 10 других, представляющих формальное руководство партии.

В частности, первые из них оказались единственными нардепами (в компании внефракционного, но считающегося близким к ним Гео Лероса), кто 30 марта проголосовал против постановления Рады об осуждении скандальной акции протеста под Офисом президента 20 марта, закончившейся актом вандализма в отношении этого здания.

Тем временем результаты выборов в округе №87 не могут подвести уже третьи сутки. Ранее сообщалось, что в ночь на 30 марта помещение окружкома "заминировали", выгнав на улицу часть членов избиркомов, приехавших подать результаты на своих участках. Часть их них осталась внутри с членами комиссии и кандидатом Александром Шевченко.

При этом, по результатам экзит-полла, проведенного социологической группой "Рейтинг", 32,4% на этих выборах получил Шевченко, 31,6% — Руслан Кошулинский от "Свободы", а 29,4% — кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк.

В то же время в "Слуге народа" еще в ночь на 29 марта заявили, что по результатам проведенного ее штабом параллельного подсчета голосов, победил Вирастюк.

В свою очередь, в "Свободе" признают фактическую победу Шевченко, но считают ее нечестной и в связи со скандальной ситуацией вокруг подведения итогов и замеченными этой политсилой нарушениями на выборах призывают признать их не состоявшимися и провести новые.

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