К выборам в округе №87 подключилась СБУ: там уже трижды сообщали о захвате заложников

Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области сообщает, что в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения попыток дестабилизации обстановки, нарушения общественного порядка и совершения правонарушений в ходе довыборов депутата Верховной Рады в одномандатном округе №87.

"В течение последних суток в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о заминировании и три сообщения о захвате заложников на объектах 87-го ОИО. Все эти сообщения были проверены и оказались ложными. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство", — сообщили в ведомстве.

В СБУ отмечают, что такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг этих выборов. В связи с этим СБУ принято решение совместно с органами Национальной полиции обеспечивать охрану в данном округе. В спецслужбе обещают реагировать на любые попытки нарушить закон.

Напомним, утром 1 апреля партия "Слуга народа" заявила об обеспокоенности радикализацией ситуации с подсчетом голосов на выборах в округе №87 и угрозах кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко в адрес членов окружной избирательной комиссии.

В ночь на 1 апреля в СН также заявили о "заминировании" ОИК №87, однако, по данным полиции, эта информация не подтвердилась. Открыто дело о заведомо ложном сообщении о минировании. Напомним, что в ночь на 30 марта окружком также уже "минировали".

При этом Центральная избирательная комиссия уже дважды меняла председателя ОИК, который никак не мог возобновить работу по подведению итогов голосования.

По состоянию на 14:40 в систему ЦИК поступили данные с 93 избирательных участков округа из 117. Согласно им, продолжает лидировать кандидат от СН Василий Вирастюк, на втором месте находится Шевченко с 29,58%, а на третьем — кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский с 28,8%.

По данным параллельного подсчета СН, на выборах победил Вирастюк. В "Свободе" же признают победу Шевченко, но полученную с нарушениями и при подкупе избирателей, из-за чего призывают назначить перевыборы.