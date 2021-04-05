Пересчет голосов на двух участках в Ивано-Франковской области признали незаконным

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение о пересчете голосов на двух участках округа №87 незаконным.

Об этом 4 апреля на своей странице в Facebook сообщил представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко.

"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК №260028 (село Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на то оснований!", — написал Шевченко.

Кроме этого, по словам Шевченко, суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке — №260012 (село Горохолин Лес).

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на перерасчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", — сообщил он.

Пересчет голосов

Ранее Шевченко заявлял, что Окружная избирательная комиссия, действуя по заказу властей, под прикрытием силовиков, фальсифицирует волеизъявление людей и ворует его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе.

Напомним, на довыборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №87 (Ивано-Франковская область), прошедших 28 марта, победил кандидат от "Слуги народа", тяжелоатлет и актер Василий Вирастюк, получивший 15 тысяч 76 голосов, или 31,25% голосов избирателей.

Процесс подведения итогов этих выборов оказался крайне скандальным: сопровождался двукратной сменой председателя окружного избиркома и заменой еще ряда его членов, ложными сообщениями о заминировании помещения ОИК и захвате заложников, изгнании из помещения ОИК кандидата Шевченко и вмешательстве в работу комиссии группы из пяти нардепов от "Слуги народа" с обвинениями в адрес Шевченко в угрозах членам ОИК, а позже и обвинениями от самого Шевченко в фальсификациях в пользу Вирастюка.

Параллельно же 28 марта прошли аналогичные выборы в округе №50, который, в отличие от выборов 2019 года и предыдущих кампаний, прошли без особых скандалов и конфликтов: на них с огромным отрывом победил мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Необходимость проведения упомянутых выборов возникла из-за избрания 25 октября 2020 года нардепа от округа №50 Рустана Требушкина заново мэром Покровска, а нардепа от округа №87 Зиновия Андрийовича — заново мэром Надворной.