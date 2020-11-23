Полиция открыла 11 дел по второму туру выборов мэров 22 ноября

Полиция открыла 11 уголовных производств, связанных с нарушениями в ходе избирательного процесса во втором туре выборов мэров 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В целом, правоохранителям поступило 407 сообщений о нарушениях. Из них более половины — 206 — пришлось на Днепропетровскую область, где выбирали мэров Днепра и Никополя.

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Кроме того, сообщалось о 46 нарушениях во Львовской области, где выбирали мэров Львова и Дрогобыча, а также 41 в Полтавской, 34 в Ровенской, 26 в Николаевской, 15 в Донецкой, 14 в Запорожской, 12 в Закарпатской, 11 в Черкасской и 2 в Кировоградской.

В основном они касались фотографирования бюллетеня или избирательной документации — 177 случаев, незаконной агитации — 36, подкупа избирателей — 20, конфликта — 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации — 12, фальсификации избирательных документов — 8, незаконного опроса — 4, конфликтов между членами избиркома — 3, попытки выноса или выноса бюллетеня — 3.

В результате составлено 10 админпротоколов: по статье 212-23 КоАП (повреждение, сокрытие, уничтожение своего бюллетеня) — пять в Днепропетровской области и один во Львовской, по статье 212-22 (публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования) — два Донецкой и один в Полтавской области, по статье 44-3 (нарушение правил карантина) — один в Николаевской области.

Кроме того, открыто 11 уголовных производств: по статье 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса — три во Львовской и два в Днепропетровской области, по статье 160 (подкуп избирателя) — по одному в Днепропетровской и Ровенской областях.

Кроме того, по одному делу открыто по статье 158-1 (незаконное использование бюллетеня) в Закарпатской области), по статье 159 (нарушение тайны голосования) в Днепропетровской области, по статье 296 (хулиганство) в Полтавской области, а также по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) во Львовской области.

Отметим, что кроме второго тура выборов 11 городов в 9 областях, 22 ноября проходили довыборы трех депутатов горсоветов, 20 депутатов поссоветов и 43 депутатов сельсоветов.