Стало известно, кто из кандидатов в мэры Киева больше всего потратил на рекламу в Facebook

Кандидаты на должность мэра Киева в ходк кампании потратили на рекламу в Facebook со своих персональных страниц более 126 тысяч долларов, или более 3,5 млн грн.

Как сообщает движение "Чесно", более половины всех средств — 68,9 тысяч долларов — потратила кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Победитель нынешних выборов и действующий мэр Виталий Кличко потратил 26,4 тысяч долларов, а кандидат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко — 7,3 тысячи.

Отмечается, что некоторые кандидаты не тратили деньги на рекламу с персональных страниц, однако их активно рекламировали страницы их партии или другие.

Так, страницы, продвигавшие кандидата от партии "Голос" Сергея Притулы — "Команда Притулы" и "Притула UA" — потратили на рекламу в сентябре-октябре более 40 тысяч долларов.

Страницы, агитировавшие в Facebook за Андрея Пальчевского и партию "Победа Пальчевского", потратили более 143 тыс. долларов. В частности, это страницы "Победа Пальчевского", "Ассоциация налогоплательщиков. Киев", "Свободная Украина", "Украина Онлайн", "Полит Пост", "Полит Пресс" и другие.

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Особо организация подчеркивает, что самой популярной темой в раскрутке Пальчевского были результаты опросов, где кандидат и его политсила с небольшим отрывом занимают второе место на выборах мэра и горсовета.

Кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александр Попов потратил с персональной страницы 5,5 тысячи долларов. Еще 8,9 тысяч долларов было вложено в рекламу со страницы "Киевляне за Александра Попова".

В свою очередь, кандидат Борислав Береза, в 2015 году вышедший во второй тур с Кличко, теперь ​​тоже не тратил деньги на рекламу с личной страницы. В то же время страница "ЭкоПартия Березы" потратила в Facebook более 13 тысяч долларов.

Кроме того, с личных страниц потратились на рекламу Михаил Поживанов — 5,7 тысячи долларов, Юрий Левченко — 5,5 тысячи, Егор Фирсов — 2,9 тысячи, Юрий Ильенко — 2,1 тысячи, Сергей Шахов — 1,3 тысячи, а также Максим Гольдарб — лишь около 360 долларов.

Напомним, по результатам прошедших в один тур выборов мэра Киева, Кличко получил 50,5% голосов, Попов — 9,5%, Кучеренко — 6,3%, Верещук — 5,4%.