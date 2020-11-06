Официально: Кличко выиграл выборы мэра Киева в первом туре, в Киевсовет проходит 7 партий

Действующий мэр Киева Виталий Кличко выиграл местные выборы в Киеве, получив 50,52% голосов избирателей. В ходе заседания 6 ноября киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение признать его избранным мэром Киева.

В частности, голоса киевлян разделились следующим образом:

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Виталий Кличко – 50, 52%, 365 161 голос;

Александр Попов, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 68 757 голосов;

Сергей Притула, "Голос" — 56 900 голосов;

Алексей Кучеренко, "Батькивщина" — 45 823 голоса;

Ирина Верещук, "Слуга народа" — 39 321 голос;

В пятерку лидеров не вошли: Андрей Пальчевский — (38 360), Игорь Смешко — (22 418), Александр Омельченко (21 542 голоса), Николай Томенко (15 039), Андрей Ильенко (14 519), Борислав Береза (7 448), Юрий Левченко (6 570), Сергей Гусовский (3 119), Егор Фирсов (2 759), Виктор Петрук (1 844) Максим Гольдарб (1 659), Сергей Шахов (1 608), Михаил Поживанов (1 388), Гранцева Диана (844) и Елена Филонова (456).

По результатам голосования, в Киевский городской совет проходит семь политических партий. Голоса киевлян разделились так:

"Европейская солидарность" — 20,52%

"УДАР" — 19,98%

"Единство Александра Омельченко" — 8,74%

"Оппозиционная платформа — За життя" — 7,81%

"Слуга народа" — 7,53%

"Батькивщина" — 7,49%

"Голос" — 5,97%

Всего в выборах мэра Киева приняли участие 722 805 избирателей, а за депутатов проголосовали 722 471.

Местные выборы, которые состоялись 25 октября, имели ряд особенностей. Они впервые прошли по новому избирательному законодательству, позволяющему избирателям выбирать не только партию, но и конкретного кандидата от нее. А вот явка на само голосование стала наиболее низкой за всю историю независимой Украины.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Киеве в день выборов составила 34,42%. Это показатель немного ниже, чем в целом по стране — 36,88%. Отметим, что активность на местных выборах-2020 была значительно ниже, чем в 2015 году (тогда на избирательные участки пришли 46,61% избирателей). В Киеве наблюдалась та же тенденция — в 2015 году явка составила 41,87%. Ожидаемо, снизила явку пандемия COVID-19. Однако, согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" среди украинцев, которые пропостили выборы, из-за нее голосовать не пошли 10% из них. Среди других причин они указали: состояние здоровья (20%), проживание не по месту регистрации (19%), занятость в этот день (15%). Еще 14% респондентов заявили, что не знают, за кого голосовать, а 12% — что им не интересно.

Сама избирательная гонка в Киеве тоже сопровождалась рядом неожиданностей. Так, если действующий мэр города Виталий Кличко изначально был ее фаворитом, то остальное распределение предпочтений киевлян вызывало вопросы. В частности, неожиданным оказался высокий уровень поддержки кандидата от "Оппозиционно платформы — За життя", экс-главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова, который покинул этот пост в связи с подозрениями в причастности к разгону участников Революции достоинства.

Еще летом ожидалось, что конкуренцию Кличко может составить кандидат от "Слуги народа". После того, как в результате партийным праймериз этим кандидатом стала народный депутат Ирина Верещук, социологи давали ей невысокие шансы на выборах мэра Киева. И все последующие месяцы Верещук боролась за возможность выйти во второй тур гонки за пост киевского градоначальника. Однако, согласно данным социологических исследований, в этом процессе ее достаточно быстро опередил кандидат от партии "Голос" шоумен Сергей Притула.

Интриги добавил и отказ "Европейской солидарности" выдвинуть своего кандидата в пользу Кличко. Хотя сам действующий мэр Киева от такой поддержки отказался, завив, что и он, и его политическая сила "УДАР" на выборы пойдут самостоятельно.

Несмотря на все это, главным вопросом относительно выборов мэра Киева был один: победит ли Виталий Кличко в первом туре, или их будет два.

Но на официальном обнародовании результатов выборов в Киеве вопросы не закончатся. Так, согласно действующему законодательству, избранный руководитель столицы возглавляет так же и Киевскую городскую государственную администрацию. Однако в "Слуге народа" намерены пересмотреть Закон Украины "О столице" и эти полномочия разделить. Если это будет реализовано, главу КГГА будет назначать президент Украины. Одна из возможных кандидатур на этот пост — та же Ирина Верещук.

Отметим, что это уже не первая попытка разделить эти полномочия. Ранее противостояние в вопросе о полномочиях мэра Киева велось между Кличко и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, но закончилось пока ничем.

Ранее корреспонденты Delo.ua проанализировали списки партий-лидеров в Киевский городской совет и выяснили, что среди всех кандидатов в Киевсовет 282 человека — ФЛП. И чуть больше трети из них (34,7% или 98 человек) приходится на шесть "проходных" партий. Безработных среди этих партий примерно четверть от всех кандидатов — 87 человек из 369 (23,6%). При этом больше половины всех кандидатов (1199 человека) — беспартийные. В лидирующей шестерке максимальное количество беспартийных претендентов у "Голоса" (88 человек), а также "УДАРА" и "Слуги народа" (по 82 человека).