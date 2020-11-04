Результат "Слуги народа" на выборах означает снижение легитимности власти — Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает результаты партии "Слуга народа" на прошедших 25 октября местных выборах свидетельством проигрышного курса и недоверия народа нынешней власти. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Это зафиксированный проигрыш. Этот проигрыш, по большому счету, означает снижение легитимности власти, народ не доверяет этой власти. Катастрофы нет, но есть понимание, что тот курс, который избрали, неправильный. Он ведет к тому, что снижаются твои рейтинги", — отметил Богдан.

По словам экс-главы ОП, из таких результатов следовало бы сделать логичные кадровые выводы, однако спрогнозировал, что по факту эти выводы будут неадекватными.

"Надо делать выводы, надо, конечно, наказать виновных. Насколько я понимаю, виновных наказывать не будут, а как всегда, их наградят, а тех людей, которые действительно работали, сейчас будут наказывать", — заявил он.

Напомним, 4 ноября президент Владимир Зеленский уволил первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова, который считался куратором региональной политики в ОП.

Богдан же заявил, что считает Трофимова жертвой лжи и интриг, которые господствуют в Офисе президента вместо системной работы.

В самой СН же позитивно оценивают формальное первое место среди партий по числу мандатов в областных (18%) и районных (17%) советах, согласно данным параллельного подсчета.