Киев вошел в 50 лучших мировых экосистем для стартапов

Столица Украины заняла 48 место среди лучших мировых стартап-экосистем по версии Global Startup Ecosystem Index от StartupBlink, где рассматривалась тысяча городов.

Как сообщает websummit.com, Киев опередил в рейтинге многие европейские города, включая Дублин, Милан, Цюрих и Копенгаген.

Отчет Startup Ecosystem 2021 назвал Киев особенно сильным центром для стартапов в области программного обеспечения и данных, маркетинга и продаж, а также пищевых технологий. В этих трех секторах в столице Украины уже работают более 250 компаний.

О незаурядных перспективах свидетельствуют и данные Национального банка Украины: в 2020 году экспорт информационных технологий страны вырос на 20,4 процента. Это увеличение на 853 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года привело к тому, что общий годовой экспорт программного обеспечения и других продуктов IT-индустрии впервые превысил отметку в 5 млрд долларов США.

По данным Украинской технологической экосистемы, IT-сектор страны растет в пять раз быстрее, чем в среднем по миру (4-6 процентов). Здесь находится 5 000 IТ-компаний, в которых работают 250 тысяч разработчиков.

Если говорить о секторе стартапов, то согласно обзору 360 Tech Ecosystem Overview, в Украине насчитывается около 1 700 компаний, производящих технологические продукты, и 533 сервисных компаний. Большинство из них расположены в Киеве.

Хотя 2020 год был трудным для многих отраслей, технологический сектор в Украине набирает обороты. Согласно ежегодному обзору украинской индустрии технологических инвестиций AVentures Capital, в украинские или основанные в Украине технологические компании было инвестировано 571 млн долларов США, что стало рекордным показателем. Это была комбинация венчурного и частного капитала вместе взятых.

В Украине есть технологические "единороги" (компании с оценкой 1 млрд долларов США). К ним относятся Grammarly, GitLab, People.ai, Firefly Aerospace, airSlate. Также есть несколько зарубежных "единорогов" с украинскими корнями: BitFury, Revolut и PandaDoc.

В Киеве открывают свои представительства мировые гиганты: Google, Apple, Reddit. В октябре 2021 года открыл офис также разработчик логистических решений из Тель-Авива — компания Bringg, которая имеет статус "единорога". А 30 ноября в Украину впервые приехал топ-менеджмент Apple. Эти факты свидетельствуют об огромном потенциале Киева в сфере IT.

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