IT и Телеком 30 минут назад

Израильский "единорог" открыл офис в Киеве

Разработчик логистических решений из Тель-Авива компания Bringg, оцененная $1 млрд и получившая статус "единорога", открыла офис в Киеве

Компания Bringg открыла офис в Киеве. Фото: dev.ua Компания Bringg открыла офис в Киеве. Фото: dev.ua
Компания Bringg открыла офис в Киеве. Фото: dev.ua

Разработчик логистических решений из Тель-Авива Bringg год назад собрал команду в Украине: почти 30 человек в Киеве и 5 — во Львове. В октябре компания открыла физический офис в столице.

Об этом пишет dev.ua.

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Отмечается, за восемь лет Bringg открыла восемь офисов. В Чикаго — головной. Бразильский, немецкий, французский, испанский, британский департаменты работают с клиентами. А в Украине и Израиле — R&D команды.

Киевскую команду начали собирать в феврале 2021-го. В середине октября открыли офис и ищут специалистов.

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Сейчас Bringg нужны backend, frontend, fullstack разработчики, QA-автоматизаторы, девопсы и инженеры техподдержки.

В октябре команда впервые встретилась на открытии офиса. Его открыли в пространстве Creative States Arsenal.

"Недавно компания привлекла $100 млн в рамках очередного инвестиционного раунда, её оценили в $1 млрд. Bringg получила статус "единорога", — поделился новостями СЕО компании Guy Bloch. — Многие потребители в прошлом году из-за ковида переключились на онлайн-покупки. За прошедший год количество клиентов Bringg увеличилось на 180%".

Продукт развивается, команда растёт. Львовский департамент R&D тоже планируют расширять. Сейчас там работает пять человек.

Отметим, компания Bringg — разработчик облачной платформы, которая связывает, автоматизирует и координирует технологии цепочки поставок, людей и поставщиков. Среди крупных клиентов — Coca-Cola, Walmart, Albertsons и Panera. Пользуются Вringg в 50 странах, а работают над продуктом больше 200 человек.

Напомним также, что в середине октября стартап для разработчиков GitLab, сооснователем которого является харьковчанин Дмитрий Запорожец, вышел на IPO на бирже Nasdaq, достигнув капитализации в 14,9 млрд долларов.

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